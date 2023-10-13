Altın yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Ekim 2023 altın fiyatları…
Altın, İsrail'in kara operasyonu sinyalini vermesiyle birlikte, neredeyse yedi ayın en büyük haftalık artışına doğru ilerliyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.682 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla 1.667 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1.682 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.770 liradan, Cumhuriyet altını11.300 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.882 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle güvenli liman varlıklarından altına talebin arttığını söyledi.
ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında, gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken dün yaklaşık 13 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, altının ons fiyatındaki yükselişi törpülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.
Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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