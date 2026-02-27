Altında 1973 yılından sonra bir ilk: Yarım asırlık rekorun eşiğine gelindi! Güncel altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında süren nükleer müzakerelerin etkisiyle dengeli bir görünüm sergiliyor. ABD’nin Batı Asya’daki askeri varlığını artırması ise jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Piyasalar, hem diplomatik temasları hem de güvenlik kaynaklı gelişmeleri yakından izliyor.

Altın, ABD ile İran’ın nükleer görüşmelere devam etme konusunda uzlaşmasının ardından yatay bir seyir izledi. Bununla birlikte Washington yönetiminin Batı Asya’daki askeri yığınağını artırması, olası bir çatışma riskine bağlı olarak piyasalardaki temkinli duruşun sürmesine neden oldu.

Külçe altın, önceki işlem gününde yüzde 0,4 yükseliş kaydetmesinin ardından ons başına 5 bin 190 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece değerli metal haftalık bazda kazanca yöneldi. Aracı ülke Umman’ın açıklamasına göre Washington ve Tahran, perşembe günü “önemli ilerleme” sağladı ve müzakerelerin gelecek hafta devam etmesi kararlaştırıldı. Ancak ABD’ye yakın bir kaynak, yetkililerin görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnun kalmadan ayrıldığını ifade etti.

ABD - İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında nükleer faaliyetler konusunda tansiyon yüksek seyrediyor. Trump’ın 2003’ten bu yana Batı Asya’daki en büyük ABD askeri yığınağını talimatlandırmasının ardından taraflar karşılıklı tehdit mesajları verdi. Bu gelişmeler, son günlerde altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

ALTIN BU YIL YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI

Altın, ocak ayının son bölümünde test ettiği rekor seviyenin ardından sert bir düzeltme yaşadı. Buna karşın yeniden ons başına 5 bin doların üzerine çıkarak yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazandı.

Külçe altın, art arda yedinci aylık yükselişine hazırlanıyor. Bu serinin gerçekleşmesi halinde 1973’ten bu yana en uzun aylık yükseliş dönemi kaydedilmiş olacak. Süregelen jeopolitik ve ticaret gerilimleri, “doların değer kaybı” beklentisi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin tartışmalar, uzun soluklu yükseliş trendini destekleyen temel faktörler arasında yer aldı.

ETF VARLIKLARINDA TOPARLANMA

Piyasalarda görece istikrarın sağlanmasıyla birlikte yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisi arttı. Bu hafta perşembe gününe kadar kaydedilen fon girişleri, ayın başındaki çıkışları büyük ölçüde telafi etti.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin sinyalleri de yakından takip ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda düşüş görülmesi halinde bu yıl içinde birkaç faiz indiriminin mümkün olabileceğini belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise iş gücü piyasasındaki iyileşmeye işaret eden son verilere rağmen 2026’da toplam bir puanlık faiz indirimi çağrısını yineledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI