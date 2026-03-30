Altında 2008'den bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Mart 2026 Pazartesi...

Spot altın yüzde 0,6 gerileyerek ons başına 4.466,99 dolar seviyesine kadar çekildi. Gün içinde ise altının onsu yüzde 0,21 artışla 4.501,60 seviyesinden işlem görüyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.438 TL Çeyrek altın 12.076 TL Cumhuriyet altını 44.951 TL Ons altın 4.501 dolar Yarım altın 23.146 TL Tam altın 43.545 TL Gremse altın 109.198 TL

EKİM 2008'DEN BU YANA EN SERT AYLIK DÜŞÜŞ

Altın, bu ay yüzde 15’in üzerinde değer kaybederek Ekim 2008’den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Bu gerilemede ABD Doları'ndaki güçlenme etkili oldu.

SAVAŞLA BİRLİKTE DOLAR GÜÇ KAZANDI

ABD-İsrail-İran savaşının 28 Şubat’ta başlamasından bu yana dolar yaklaşık yüzde 2 oranında değer kazandı. Güçlenen dolar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Global Başkanı Nicholas Frappell, “Altının son performansının arkasındaki daha geniş makro tablo, faiz beklentilerindeki büyük değişimdir. Dolar bundan güç kazandı ve altının görünümü de faizle yakından bağlantılı olduğu için, Fed başkanlığı değişikliği sonrası politika faizinin düşeceği beklentisi altına karşı ters etki yaptı” ifadelerini kullandı.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indireceğine yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Yüksek enerji fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, çatışma öncesinde iki faiz indirimi öngörülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Financial Times’a verdiği röportajda İran’daki petrolü almak istediğini ve Hark Adası ihracat merkezini ele geçirebileceğini dile getirdi.

Frappell, altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Geçen haftaki fiyat hareketleri, aşırı satım tepkisi ve son düşüşlerin tersine dönme olasılığını gösteriyor. Ancak bunun bu hafta fiyat hareketleriyle teyit edilmesi gerekiyor. Haber akışının hızlı olması nedeniyle volatilite beklemek en doğrusu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle ons başına 68,67 dolar seviyesine geriledi. Spot platin yüzde 0,3 yükselişle 1.868,11 dolar, paladyum ise yüzde 1 artışla 1.391 dolar seviyesinde işlem gördü.