Altında 6 yıl sonra bir ilk: Fiyatlardaki yükseliş sürüyor!

Altın fiyatları, artan jeopolitik riskler ve güçlenen güvenli liman talebiyle birlikte yılın en güçlü haftalık performansına doğru ilerliyor.

Altın, bugün rekor seviyelere çıkarak ons başına 4 bin 967 doları aştı. Bloomberg’e göre haftalık getiri yüzde 7’yi aşarak Mart 2020’den bu yana en yüksek kazanç seviyesine yöneldi.

Aynı gün içinde gümüşte ons fiyatı 99,63 dolarla, platinde ise 2 bin 713 dolarla rekor kırdı. Uzmanlar bu yükselişi, zayıflayan dolar ve artan küresel belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine bağlıyor.

FİNANSAL VE JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLUYOR

Piyasa uzmanları, altındaki yükselişin yalnızca kısa vadeli bir hareket olmadığını, yıl geneline yayılan jeopolitik ve finansal belirsizliklerin bu eğilimi desteklediğini belirtiyor. JPMorgan Asya makro strateji başkanı Yuxuan Tang, yatırımcıların altını “ölçülmesi zor rejim değişikliği risklerine karşı güvenilir bir koruma” olarak değerlendirdiğini ifade ediyor.

Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik eleştirileri ve Fed’in bağımsızlığına dair artan endişeler de etkili oldu. Venezuela’daki askeri saldırı ve Grönland’a ilişkin gelişmeler gibi jeopolitik başlıklar, yatırımcıların devlet tahvilleri ve döviz yerine altın gibi güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Altın piyasasındaki yükselişte, merkez bankalarının artan alımlarının da rol oynadığı görülüyor. Dünyanın en büyük altın alıcıları arasında yer alan bazı merkez bankalarının rezervlerini artırma yönünde adımlar attığı belirtiliyor.

Örneğin Polonya Merkez Bankası ilave 150 ton altın alımını planlarken, Hindistan’ın ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını azaltması da altın ve benzeri varlıklara olan talebin güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa katılımcıları, güvenli liman talebinin altın fiyatlarını bu seviyelere taşıyan temel unsur olduğunu vurgularken, kısa vadede yükselişin bir süre yatay seyredebileceği görüşünü de dile getiriyor.