Altında ABD etkisi: Yükselişe geçti
Altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması sonrasında tahvil faizlerindeki yükselişin duraksamasıyla yükseldi.
ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonla mücadelenin Fed’in görevi olduğunu ve merkez bankasının parasal teşvikleri azaltma planını desteklediğini söyledi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 2 yılın zirvesinden gerilerken, S&P 500 yüzde 1 düşüş kaydetti.
Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler de güvenli liman altına olan talebi artırdı. Biden, Vladimir Putin’in sınıra 100 bin tabur asker yığdıktan sonra Ukrayna’ya ilerleyeceğini düşündüğünü söyledi fakat Rus liderin planları arasında tam bir işgalin olmadığını belirtti.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Biden’ın açıklamaları sonrası gram altın küresel altın fiyatlarındaki yükselişle güne 791 TL sınırına ulaştı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 292 TL'den alıcı bulurken, bin 315 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 585 TL'den alınırken, 2 bin 631 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 170 TL'den alınırken, 5 bin 242 TL'den satılmaya başladı.
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