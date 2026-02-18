Altında 'barış masası' depremi: Piyasalarda Trump etkisi sürüyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki temaslarda kaydedilen ilerlemenin ardından sert gerilemişti. Çarşamba günü ise altın fiyatları sınırlı toparlanma gösterdi. Piyasalarda gözler Fed ve jeopolitik gelişmelere çevrildi.

ABD-İRAN GELİŞMELERİ FİYATLARI BASKILADI Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemenin etkisiyle önceki seansta yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek bir haftanın en düşük seviyesine inmişti. Çarşamba günü ise kısmi bir toparlanma yaşandı.

Ancak Asya piyasalarında Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle işlem hacminin zayıf kalması, altın fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oldu.

Spot altın yüzde 1 yükselişle ons başına 4 bin 925 dolara çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise nisan teslim için 4 bin 904,50 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın da yukarı yönlü hareket etti. Gram altın, çarşamba gününe yüzde 1 primle 6 bin 929 TL seviyesinden başladı.

Önceki seansta ise ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu mesajların etkisiyle altın fiyatları yüzde 2’den fazla gerileyerek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine çekilmişti.

DOLAR GÜCÜNÜ KORUDU Dolar endeksi, jeopolitik risklerin piyasalarda temkinli duruşu desteklemesi ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle güçlü seyrini sürdürdü.

Güçlü dolar, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirerek talebi sınırlandırıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI? Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine yönelmesi durumunda Fed’in bu yıl “birkaç kez daha” faiz indirimi yapabileceğini düşünüyor. Goolsbee, son zayıf enflasyon verisinin hizmet fiyatlarındaki güçlü artışı maskelediğini ifade etti.

Piyasalarda CME FedWatch verilerine göre bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR İran ile ABD, nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik görüşmelerde temel “yol gösterici ilkeler” üzerinde uzlaştıklarını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bunun kısa sürede bir anlaşmaya varılacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Diğer yandan Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğunda Cenevre’de yürütülen barış müzakerelerinin ilk gününü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dört yıldır devam eden çatışmayı sona erdirmek amacıyla Kiev’e anlaşma konusunda hızlanması yönünde baskı yaptığı belirtildi.

GÜMÜŞ GÜNE NASIL BAŞLADI? Spot gümüş, önceki seansta yüzde 4’ün üzerindeki kaybın ardından yüzde 0,8 düşüşle ons başına 72,86 dolara geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 919 TL

6 bin 919 TL Çeyrek altın: 12 bin 50 TL

12 bin 50 TL Cumhuriyet altını: 47 bin 904 TL

47 bin 904 TL Ons altın: 4 bin 924 dolar