Altında çifte şok! İran'a saldırı başladı: Trump'tan yüz milyarlarca dolarlık vergi iptali açıklaması geldi...

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi. İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

İran ve ABD ile İsrail tarafından uzun süredir yaşanan gerginlik altın ve gümüş fiyatlarını yükseltirken piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü saldırılar başladı.

35 trilyon doların üzerindeki borcu ve son yılların en yüksek enflasyon verileri ile başa çıkmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump çözümü diğer ülkelerden yapılan ithalatı azaltmak için yapılan ticaretin büyüklüğüne orantılı gümrük vergileri uygulamalarında bulmuştu.

TRUMP'TAN VERGİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin tarifelerle ilgili kararının, ABD'nin ülkelere ve şirketlere yüz milyarlarca doları iade etmesini gerektirebileceğini ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifelerle ilgili kararına yönelik tepkisini sürdüren Trump, "ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifelerle ilgili son kararı, uzun yıllardır ABD'yi kazıklayan ve bu karara göre bunu daha da artırarak yapmaya devam edebilecek ülke ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesine izin verebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'den yıllarca faydalanan ve izin verilmemesi gereken milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin "son derece hayal kırıklığı yaratan bu karar" sonucunda daha önce görülmemiş türden "hak edilmemiş bir beklenmedik kazanç" elde etme hakkına sahip olmalarının mantıklı olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Bazı şirketler Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açmaya başlamıştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ TALEBİ

Saldırılar ile güvenli liman altın ve gümüşe talebin daha da yükselmesi beklentileri oluştu. ABD'de ekonomik istikrarsızlık ile tartışmaların büyümesi ve Trump'ın kararları ile Yüksek Mahkeme arasındaki ikililiğin de altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemesi bekleniyor.

Haftasonu kapalı piyasada altın ve gümüş fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 7 bin 453 TL

Gram gümüş: 132 lira 20 kuruş