Altında düşüş sona mı erdi? Gözler o kritik kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…
7.11.2025 09:41:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
7 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları...

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 992 dolar seviyesine yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 artışla 4 bin dolara çıktı.

GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Ons altındaki artışın ardından gram altında da yüzde 0,5 oranında yükseliş görüldü. Gram altın 5 bin 416 lira seviyesinden güne başladı.

DOLAR GERİLERKEN TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞTÜ

Asya seansının erken saatlerinde dolar, ABD işgücü piyasasına ilişkin resmi verilerin eksikliği nedeniyle yatırımcıların özel sektör göstergelerine yönelmesi sonucu değer kaybetti. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise perşembe günü gördüğü bir aylık zirveden geriledi.

FED’İN FAİZ POLİTİKASINA YÖNELİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Geçen hafta faiz indiren ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl içinde yeni bir indirim yapıp yapmayacağı konusunda belirsizlik yaratmıştı. Ancak perşembe günü açıklanan verilere göre, ekim ayında istihdam azaldı. Kamu ve perakende sektörlerinde kayıplar yaşanırken, işletmelerin yapay zekâ ve maliyet kesintilerine yönelmesi işten çıkarmaları artırdı.

Zayıf işgücü piyasası faiz indirimi olasılığını güçlendiriyor. Piyasalarda şu anda aralık ayında Fed’in bir indirim daha yapma ihtimali yüzde 69 olarak fiyatlanıyor. Bu oran önceki seansta yüzde 60 civarındaydı.

ABD’DE HÜKÜMET KAPANMASI SÜRÜYOR

Kongre’deki anlaşmazlık nedeniyle ABD hükümetinin kapanması devam ediyor. Bu durum hem yatırımcıları hem de veriye bağımlı Fed’i özel sektör verilerine daha fazla yönlendirdi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde öne çıkıyor. Ekim ayında rekor seviyeye ulaşan altın fiyatları, sonrasında yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmişti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 48,26 dolar, platinyum yüzde 0,6 düşüşle 1.532,09 dolar, palladyum ise yüzde 0,5 artışla 1.380,91 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 417 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 176 TL
  • Cumhuriyet altını: 36 bin 551 TL
  • Ons altın: 3 bin 992 dolar
  • Yarım altın: 18 bin 340 TL
  • Tam altın: 36 bin 524 TL
  • Gremse altın: 91 bin 590 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını