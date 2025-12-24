Özgür Özel, 'Akın Gürlek ile anlaştı' iddiasına sert çıktı: 'Af buyursunlar da...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Özel, ziyaret öncesi Tele 2 kanalında açıklamalarda bulundu.

9 aydır her hafta Silivri'de olduklarını kaydeden Özel, şunları söyledi: "Dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorlar. En büyük iftirasını akıllarınca iddianameye çevirdiler. Burada iddia edecekler. Biz de onları burada yargılayacağız."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "(Erdoğan) Sorumlusu benim diyor. Mehmet Şimşek ne yapıyorsa Erdoğan yüzünden yapıyor. Bu memlekette Erdoğan dışında birine fatura kesmek Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir. Efendim, 'Erdoğan vermek istiyor da Mehmet Şimşek direniyor.' Erdoğan'a bu zamana kadar kim direnmiş de Mehmet Şimşek direniyor. Erdoğan, Şimşek'i aldı dışarıya attı hatta peşinden 'hırsız' dedi" şeklinde yanıt verdi.

"Yurttaşı sefalete mahkum ettiler" diyen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldı" ifadelerini kaydetti. Özel, kendi taleplerinin ise 39 bin lira olduğunu yineledi.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret alanların oranının yüzde 10'un altında olduğunu söyleyen Özel, Türkiye'de yurttaşların yüzde 55'inin asgari ücret aldığını ifade etti.

"GEL MART AYINDA SEÇİM YAPALIM"

Erken seçim için mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Özel, yapılacak ilk seçimde iktidar değişikliği olacağını söyledi.

Özel, "Tayyip Erdoğan her yerde konuşuyor, meydan okuyor. Bir zamanların Kasımpaşalısı. Hadi gel bir Kasımpaşalılık yap. Sana diyorum ki millet seni istemiyor. Erken seçim olursa da direkt aday olma imkanın var. Kaçma, gel. Karda kışta olmaz diyorlar. Tamam, mart ayında gelsin seçim yapalım" dedi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ SEÇİMİNDE NELER YAŞANDI?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesinin ardından belediyede yapılan seçime ilişkin de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim günü geldi. Bizim adayımızı bütün belediye meclis üyelerimizde tek tek görüşerek ve önerileriyle sonra da oylayarak partimizde bir kişi hariç oy birliğiyle aday gösterildi. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi MHP Cumhuriyet Halk Partisi grubunun belirlediği adaya, İYİ Parti Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun dediği gibi adaya oy verirken, bizim gruptan bir kişi aday oldu ve bütün AKP'liler ona oy verdi. Sonradan anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi, 'biz aday çıkarmayacağız' diyor ama Cumhuriyet Halk Partisi içinden başka bir aday çıkarsa ona destek vermeyi taahhüt ediyor, bizi karıştıracaklar. Yani birileri mertçe dövüşürken karşıdan vuruyor. Birileri belki arkadan vuruyor. Ama bu AK Parti zihniyeti düşene vuruyor. Düşene vuruyor. Bunlar düşene vuran bir zihniyet. Millete konuşurken şey der bunlar. Biz de aday çıkarmıyoruz. Biz de Gülşah'ın anısına saygı duyuyoruz. Gülşah'ın ölümünden sonra Gülşah'ın yerine aday olan kişiyi azmettirip bütün AK Parti ona oy veriyorlar."

"AKIN GÜRLEK, ÖZGÜR ÖZEL İLE ANLAŞTI" İDDİASINA YANIT

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile anlaştığı iddialarına ise şu yanıtı verdi:

"Operasyonel habercilik geleneği yerleşmeye başladı. Akın Gürlek hakkımda dünya kadar tazminat davası açıyor. Efendim, 'Geçen hafta CHP'nin elinde bir bilgi var, bunu vermedi, Akın Gürlek ile Özgür Özel anlaştı' diye haber yapan operasyoncular var.

Rezil oldular. Geçen hafta çarşamba günü bizim mitingimiz cenazemizden dolayı iptal edilmişti ama perşembe günü belgelerin tamamını Cumhuriyet Başsavcılığı'na partim adına verdirmişim. Bunların maksatlarını herkes biliyor. AKP'nin içinde taht savaşları var. Birbirleri hakkında dünya kadar evrağı oraya, buraya yolluyorlar. Bu savaşlar içinde CHP'ye gelen evrakları onların istediği şekilde değerlendirecek olursak AKP içindeki çıkar odaklarının aparatına dönüşürüz. O yüzden biz, bize gelen belgelerin doğruluğunu sınamak durumundayız. Af buyursunlar da bu kadar büyük bir mücadelenin içinde bu mikroplarla nasıl mücadele edileceğini de bize bıraksınlar.

Oturdukları sıcak köşelerinden iptal edilen miting için diyor ki geçen hafta ‘Belge açıklamamak için mitingi iptal etmişim.’ Evladım ölmüş, taziyesindeyim yani. Ama ertesi gün de o belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermişiz orada duruyor.”