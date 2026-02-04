Altında düşüş sonrası sert yükseliş: Fiyatlar yeniden o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2026 Çarşamba altın fiyatları…

Küresel piyasalarda hafta ortası işlemleri başlarken, kıymetli metallerdeki hareketlilik devam ediyor. Hafta başında sert düşüş yaşayan ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 6,13 oranında primle 4 bin 947 dolardan günü tamamladı.

Altındaki yükseliş bugün de sürüyor. Ons altın, ilk işlemlerde yeniden 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Saat 07:55 itibarıyla fiyatların 5 bin 79 dolar civarında denge arayışını sürdürdüğü görülüyor.

ONS ALTINDAKİ HAREKET GRAM FİYATINI DA ETKİLEDİ Ons altındaki yukarı yönlü hareket, gram altın fiyatlarına da yansıdı. 4 Şubat 2026 gram altın fiyatı, saat 07:55 itibarıyla 7 bin 90 TL seviyesinden güne başladı. Spot gram altın fiyatı böylece yeniden 7 bin TL’nin üzerine çıktı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki piyasada fiyatlar daha yukarıda seyrediyor. Sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7 bin 600 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 12 bin 485 TL olarak gerçekleşiyor.

SPOT VE FİZİKİ PİYASA ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI Gram altın fiyatında spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki farkın yeniden açılması dikkat çekti. 1 kilo altın bazında iki piyasa arasındaki fark yaklaşık 12 bin 500 dolar seviyesine ulaştı. Bu fark, son yılların en yüksek seviyeleri arasında yer aldı. Fiziki altına olan talebin artmasına karşın piyasaya yeterli miktarda hurda altın girişi olmamasının, makasın bu ölçüde açılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR Türkiye'nin haberine göre piyasalarda jeopolitik riskler izlenirken, gözler ABD ile İran arasındaki müzakerelere çevrildi. İran’ın görüşmelerin Türkiye yerine Umman’da yapılmasını istemesi ve kapsamın yalnızca nükleer başlıklarla sınırlı tutulmasını talep etmesi, diplomatik süreci daha da zorlaştırdı.

Öte yandan ABD’nin, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan ve İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracını düşürdüğü ifade ediliyor. Bu gelişmeler, risk iştahını azaltarak güvenli liman alımlarını yeniden destekledi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA YÜKSELİŞ VAR Analistler, ons altında 50 günlük ortalamanın bulunduğu 4 bin 500 dolar seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğunu belirtiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 bin 200 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor.

Bu arada gümüş fiyatlarında da tepki alımlarının sürdüğü görülüyor. Dün 85 dolar seviyesinden kapanış yapan ons gümüş, sabah saatlerindeki ilk işlemlerde 87,50 dolara yöneldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 89 TL

7 bin 89 TL Çeyrek altın: 12 bin 550 TL

12 bin 550 TL Cumhuriyet altını: 50 bin 48 TL

50 bin 48 TL Ons altın: 5 bin 67 dolar