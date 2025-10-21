Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…
Paylaş

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

21.10.2025 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları...

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları bu sabah sınırlı bir düşüş kaydetti. Yatırımcılar, önceki seansta Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle oluşan yükselişin ardından kâr satışlarına yöneldi.

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

Dün gece 4 bin 381 dolara kadar çıkan ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,16 gerileyerek 4 bin 348 dolardan işlem görüyor.

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

FED ROTASI ALTINDA BELİRLEYİCİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Kâr realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

Piyasalar, ekim ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve aralıkta bir indirim daha olasılığını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

ABD VERİLERİ VE HÜKÜMET KAPANMASI BEKLENİYOR

Cuma günü açıklanması planlanan ancak hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ABD TÜFE verisinin, eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artış göstermesi bekleniyor.

 

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

ABD hükümetinin kapanması pazartesi günü 20. gününe girerken, Senato’daki onuncu oylamada da sonuç alınamadı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kapanmanın bu hafta sona ereceğini öngördü.

Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 863 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 209 TL
  • Cumhuriyet altını: 40 bin 649 TL
  • Ons altın: 4 bin 345 dolar
Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…
  • Yarım altın: 20 bin 418 TL
  • Tam altın: 40 bin 219 TL
  • Gremse altın: 100 bin 855 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını