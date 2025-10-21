Altında düşüş sürüyor: Yatırımcıların gözü o veride! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ekim 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları bu sabah sınırlı bir düşüş kaydetti. Yatırımcılar, önceki seansta Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle oluşan yükselişin ardından kâr satışlarına yöneldi.

Dün gece 4 bin 381 dolara kadar çıkan ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,16 gerileyerek 4 bin 348 dolardan işlem görüyor.

FED ROTASI ALTINDA BELİRLEYİCİ KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Kâr realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.

Piyasalar, ekim ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve aralıkta bir indirim daha olasılığını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

ABD VERİLERİ VE HÜKÜMET KAPANMASI BEKLENİYOR Cuma günü açıklanması planlanan ancak hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ABD TÜFE verisinin, eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artış göstermesi bekleniyor.

ABD hükümetinin kapanması pazartesi günü 20. gününe girerken, Senato’daki onuncu oylamada da sonuç alınamadı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kapanmanın bu hafta sona ereceğini öngördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 863 TL

5 bin 863 TL Çeyrek altın: 10 bin 209 TL

10 bin 209 TL Cumhuriyet altını: 40 bin 649 TL

40 bin 649 TL Ons altın: 4 bin 345 dolar