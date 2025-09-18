Altında gelecek hareketler ne olacak? Uzman isimlerden yeni tahminler!

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yılın geri kalanında kademeli bir gevşeme sürecine işaret etti. Bu adım sonrası dolar değer kaybederken altın fiyatları yükseldi.

Altının onsu, yıl başından bu yana önemli kazanç sağladı. Dolar endeksindeki düşüş ise altını diğer döviz sahipleri için daha cazip hale getiriyor.

FED'İN MESAJI VE PİYASA ETKİSİ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin risk yönetimi kapsamında alındığını ve ekonomik görünümde “toplantı bazında bir durum” yaşandığını belirtti. Bu açıklama, piyasaların önümüzdeki dönemde daha fazla faiz indirimi olabileceği beklentisini artırdı.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler altın fiyatlarının seyri konusunda farklı değerlendirmelerde bulundu:

City Index ve FOREX.com analisti Fawad Razaqzada: "Dolar yeniden zayıflamaya başladı, bu da altın fiyatlarını desteklemeye yardımcı oldu. Faiz kararı biraz ılımlı taraftaydı, çünkü nokta grafikleri bu yıl iki faiz indirimi daha olacağını ortaya koydu."

Bağımsız analist Ross Norman: "Altının boğa koşusu hala devam ediyor ve rekor seviyelerin devam etmesi muhtemel."

Marex analisti Edward Meir: "Fed’in faiz oranları konusunda genel mesajı biraz şahin bir tavırdı, faiz oranlarının düşürülmesini coşkuyla desteklemediler. Kısa vadede biraz geri çekilme yaşanabilir ve 3 bin 600 dolar seviyesine ulaşabiliriz."

ANZ Bankası: "Zorlu jeopolitik ortamda güvenli liman varlıklarına olan talebin yatırımcı talebini artırması muhtemel."

ALTINDA REKORLAR DEVAM EDİYOR

Fed’in faiz indirimi ve doların zayıflaması altını destekleyen en önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmalar olsa da jeopolitik riskler ve gevşeme döngüsü etkisiyle altın fiyatlarının rekor seviyelere yakın seyretmesini bekliyor.