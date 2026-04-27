Altında gözler barış görüşmelerinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Nisan 2026 Pazartesi...

Altın fiyatlarındaki hareket, doların kısmen değer kaybetmesinin etkisiyle şekillenirken, yatırımcılar ABD ile İran arasında tıkanan barış görüşmelerinde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını yakından takip ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.838 TL Çeyrek altın 11.248 TL Cumhuriyet altını 44.773 TL Ons altın 4.725 dolar Yarım altın 22.455 TL Tam altın 44.283 TL Gremse altın 111.049 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot altın, seansın erken saatlerinde yüzde 0,8 gerilemesinin ardından ons başına 4.707,75 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Geçen hafta ise değerli metal, dört haftalık yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 2,5 değer kaybetti.

Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.720,50 dolar seviyesine geriledi.

İRAN’DAN YENİ TEKLİF GELDİ

Külçe altındaki fiyatları destekleyen unsurlar arasında doların zayıflaması öne çıktı. Haberlere göre İran, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir teklif sundu.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Önümüzdeki günlerde (ABD-İran) görüşmelerinde bir ilerleme olup olmayacağını izliyoruz ve bu, altın için en büyük belirleyici olacak” dedi.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran’ın iki aydır süren savaşı sona erdirmek için müzakere etmek istemesi halinde iletişime geçebileceğini belirtti ve ülkenin asla nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.

Trump ayrıca cumartesi günü, ABD’li iki temsilcinin İran savaşında arabulucu rolü üstlenen Pakistan’a planlanan ziyaretini iptal etti. Bu gelişme barış umutlarını zayıflatırken, tıkanan görüşmeler Batı Asya’dan enerji ihracatındaki aksaklıkların sürmesine neden oldu ve petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

PETROL VE FAİZ ETKİSİ ALTINI SINIRLIYOR

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları güçlendirebilir. Bu durum faiz oranlarının yükselme ihtimalini artırırken, altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Altın enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi sınırlayabilir.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Yatırımcılar şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Rodda, “Fed’in enerji krizinin enflasyonist etkileri nedeniyle yılın geri kalanında politikayı sabit tutabileceğine işaret edip etmeyeceğine bağlı olarak, bu karar altın için ya destekleyici olabilir ya da baskı unsuru oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle ons başına 75,44 dolara geriledi. Platin yüzde 0,1 artışla 2.013,15 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,6 düşüşle 1.487,45 dolar seviyesine indi.