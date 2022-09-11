Altında hareketlilik... 3 hafta sonra bir ilk yaşandı! Altın ne kadar oldu? (11 Eylül 2022)

11 Eylül 2022 Pazar, 10:30

Altın fiyatları, dolar kuru ve latının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak yükselip azalıyor. Geçtiğimiz günlerde piyasalarda sert düşüş gözlemlenirken altın fiyatları kritik eşik olan bin liranın altını test etti. Hafta sonunun gelişiyle birlikte piyasalardaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatları yükselişe geçti. Bu hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi cuma günü 108.360’a inerek sert gerileme kaydetti. Doların küresel çapta değer kaybetmesi altın fiyatlarına destek verdi.

3 HAFTA SONRA İLK

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Bu hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi cuma günü 108.360’a inerek sert gerileme kaydetti. Doların küresel çapta değer kaybetmesi altın fiyatlarına destek verdi.

Cuma gününe 1708 dolardan başlayan ons altın 1729 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1717 dolardan tamamladı.

Gram altın ise haftanın son işlem gününe 1001 liradan başladıktan sonra 1014 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1007 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın 0.29, gram altın ise yüzde 0.58 oranında değer kazandı. Böylelikle altın fiyatları 3 hafta sonra ilk kez yükseliş kaydetmiş oldu.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış 1.006,46 TL, Satış 1.006,66 TL

Çeyrek altın

Alış 1.652,00 TL, Satış 1.673,00 TL

Yarım altın

Alış 3.293,00 TL, Satış 3.349,00 TL

Tam altın

Alış 6.758,00 TL, Satış 6.851,00 TL