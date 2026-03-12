Altında 'Hürmüz etkisi' sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Mart 2026 Perşembe...

Küresel piyasalarda enerji krizi ve jeopolitik gerilimler tırmanırken, altın fiyatları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Doların güçlenmesi baskı yaratsa da, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık güvenli liman talebini canlı tutuyor.

ALTIN TÜRÜ GÜNCEL SATIŞ FİYATI Gram altın 7.308 TL Çeyrek altın 12.121 TL Cumhuriyet altını 48.227 TL Ons altın 5.152 dolar Yarım altın 24.228 TL Tam altın 48.262 TL Gremse altın 121.25 TL

Altın fiyatları, küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki hareketle yön aramayı sürdürdü. Gün içinde yaklaşık yüzde 1’e varan düşüş yaşayan altın, kayıplarının bir kısmını geri aldı ancak doların değer kazanması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 5.172,86 dolar seviyesinde işlem gördü. Nisan vadeli ABD altın kontratları ise 5.178 dolar seviyesinde yatay kaldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

ABC Refinery’de kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, Orta Doğu’daki çatışmanın kısa vadede sona ereceğine dair bir işaret bulunmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Frappell, “Hürmüz'ün fiilen kapalı olması altın fiyatlarını destekledi” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca piyasada satış baskısının sınırlı olduğunu belirten Frappell, “Piyasada altını satmak için net bir neden yok. Bu nedenle olası düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir” dedi.

ABD Doları yüzde 0,1 değer kazanırken, dolar üzerinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale geldi.

İRAN’DAN PETROL FİYATLARI İÇİN 200 DOLAR UYARISI

İran, çarşamba günü ticari gemilere yönelik saldırıların ardından petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmenin ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 1970’lerden bu yana görülen en büyük petrol şoklarından birini sınırlamak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin geniş çaplı biçimde piyasaya sürülmesi çağrısında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BEKLEYEN TANKERLER ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Hürmüz Boğazı’nda bulunan tankerlerin bir haftadan uzun süredir beklemesi ve depolama kapasitesinin dolmaya yaklaşması nedeniyle bazı üreticilerin üretimi durdurduğu bildirildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metal piyasasında diğer ürünlerde ise farklı yönlü hareketler görüldü.