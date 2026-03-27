Altında 'merkez' efsanesi çatırdıyor mu? TCMB 2 haftada 60 ton külçe sattı!

Bloomberg’in haberine göre, Batı Asya’da ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmanın altın piyasalarında şimdiye kadar fiyatları yukarı taşıyan temel dinamiklerden birini tersine çevirebileceği değerlendirildi.

TÜRKİYE’DEN ALTIN SATIŞI VURGUSU

Haberde, Türkiye’nin artan enerji maliyetleri ve yükselen dolar talebine karşı TL’yi desteklemek amacıyla bu ay yaklaşık 8 milyar dolarlık altın rezervi sattığına dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında iki hafta içinde yaklaşık 60 ton külçe altın satışı ve swap işlemleri gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Bu miktarın, aynı dönemde yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkışından daha yüksek olduğu ifade edildi. Söz konusu çıkışların arkasında ise finansal piyasalardaki oynaklık, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar nedeniyle nakde yönelimin etkili olduğu belirtildi.

MERKEZ BANKALARINDA YENİ EĞİLİM TARTIŞMASI

Diğer merkez bankalarının da benzer bir yol izlemesi halinde altına yönelik talebin yavaşlayabileceği ve uzun süredir hakim olan “merkez bankaları altın satmaz” görüşünün değişebileceği öngörüldü.

MKS PAMP SA Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, “Merkez bankalarının sürekli tek yönlü alıcı olduğu anlatısı sorgulanıyor” dedi.

2008 SONRASI ALIM TRENDİ

Küresel finans krizinden bu yana merkez bankalarının net altın alıcısı konumunda olduğu hatırlatıldı. Rusya’nın döviz rezervlerinin dondurulmasının ardından varlık çeşitlendirme ihtiyacının öne çıkmasıyla altın alımlarının 2022 sonlarından itibaren hız kazandığı belirtildi.

Altın fiyatlarının bu süreçte iki kattan fazla arttığı ve bu yılın başlarında ons başına 5.000 doların üzerine çıktığı ifade edildi. Ancak fiyatların bu zirvenin yaklaşık yüzde 18 altında seyrettiği kaydedildi.

ENERJİ MALİYETLERİ ALTIN TALEBİNİ SINIRLAYABİLİR

Altın rezervine sahip bazı ülkelerin aynı zamanda enerji ithalatçısı olması, petrol ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle altına ayrılabilecek kaynakları sınırlıyor. Bu durumun altın talebini baskılayabileceği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETRODOLAR ETKİSİ

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, Basra Körfezi ülkelerine yönelik petrodolar akışını kısıtladığına işaret edildi. Ancak bu ülkelerin altın dışında farklı varlık kalemlerine de sahip olduğu vurgulandı.

ALTIN PİYASASINDA MERKEZİ DESTEK YOK

ABD Hazine tahvilleri piyasasından farklı olarak altın piyasasında merkezi bir otorite bulunmuyor. Bu durum, varlıkların dondurulması riskine karşı avantaj sağlarken, fiyatları destekleyecek bir “son alıcı” mekanizmasının olmaması anlamına geliyor.

Bu çerçevede yatırımcıların Çin Merkez Bankası’nın piyasadaki boşluğu doldurmasını beklediği ifade edildi. Ancak gelişmekte olan ülkelerin dolar ihtiyacıyla piyasaya yöneldiği bir ortamda, satışların aşağı yönlü bir sarmala dönüşme riskinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

AVRUPA’DA GAZ PİYASASI BEKLEMEDE

Avrupa’da gaz depolama sezonunun nisan ayında başlayacağı belirtilirken, hükümetlerin azalan stokları yeniden doldurmak için erken adım atmak istediği ifade edildi. Ancak yaz ve kış gaz fiyatları arasındaki farkın yatırımcıları beklemeye yönelttiği aktarıldı.

Gelecek kış için yüksek maliyetli tedarik anlaşmaları yapılmasının ülkeler açısından zarar oluşturabileceği değerlendirilirken, bu nedenle piyasalarda temkinli bir bekleyişin sürdüğü kaydedildi.