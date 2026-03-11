Altında 'müdahale planı' yükselişi: Güncel altın fiyatları 11 Mart 2026 Çarşamba... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Batı Asya’da tırmanan savaşın 12. gününde Hürmüz Boğazı’nın kapanma noktasına gelmesi, ons altını 5.200 dolar sınırının üzerine taşıdı. Enerji krizinin tetiklediği enflasyonist endişeler, güvenli liman arayışını güçlendirerek iç piyasada fiyatlarda yükselişi beraberinde getirdi.

Küresel piyasalardaki bu sert hareketliliğin ardından Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki son veriler netleşti. İşte 11 Mart 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN TÜRÜ ALTIN FİYATLARI Gram altın 7.375 TL Çeyrek altın 12.217 TL Cumhuriyet altını 48.608 TL Ons altın 5.203 dolar Yarım altın 24.420 TL Tam altın 48.416 TL Gremse altın 121.411 TL

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİZ VE ENERJİ PİYASASINDA BELİRSİZLİK

Külçe altın, önceki seansta yüzde 1 değer kazandıktan sonra ons başına 5.200 doların üzerine çıktı. Wall Street Journal’ın haberine göre IEA’nın planı, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından piyasaya sürülen 182 milyon varilden daha fazla petrolün serbest bırakılmasını içeriyor. Ham petrol fiyatları gün içindeki erken kazanımlarını geri verirken, ABD doları endeksi yüzde 0,1’e kadar geriledi.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının 12. gününe girmesiyle yatırımcılar, Amerikalı yetkililerden gelen çelişkili mesajları da değerlendirdi. Beyaz Saray, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir petrol tankerine eşlik etmediğini açıkladı. Bu açıklama, Enerji Bakanı Chris Wright’ın daha sonra silinen sosyal medya paylaşımının aksineydi. Normalde dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğalgazın yaklaşık beşte birinin geçtiği bu su yolunda gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

ENFLASYON ENDİŞESİ VE FED’İN FAİZ ÇIKMAZI

Altın açısından bakıldığında ise enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri zayıflatıyor. Yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan değerli metaller için olumsuz bir unsur olarak öne çıksa da jeopolitik riskler fiyatları yukarıda tutuyor.

ETF ÇIKIŞLARINA RAĞMEN "GÜVENLİ LİMAN" TALEBİ

Savaşın başlamasından bu yana borsa yatırım fonlarında (ETF) tutulan altın miktarı azaldı. Bloomberg verilerine göre geçen hafta toplam varlıklar yaklaşık 30 ton gerileyerek iki yıldan uzun sürenin en büyük haftalık çıkışını kaydetti. Bununla birlikte altın, jeopolitik ve ticari çalkantıların yaşandığı bu dönemde güvenli liman olarak da destek buluyor. DNCA Invest Strategic Resources fonunun portföy yöneticisi Alexandre Carrier, “Genel olarak zayıflama dönemlerinde altın almak değerli” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP VE PENTAGON ARASINDAKİ SÖYLEM FARKI

Öte yandan savaş, Orta Doğu genelinde ham petrol üretimi ve rafinaj faaliyetlerini de aksatmaya devam ediyor. Pentagon, ABD ve İsrail’in İran’a karşı şimdiye kadarki en yoğun saldırı gününü gerçekleştirdiğini ve İran yenilgiye uğratılana kadar operasyonların süreceğini açıkladı. Bu açıklama, Donald Trump’ın daha önce çatışmanın yakında sona erebileceğine dair ifadelerine kıyasla daha sert bir ton taşıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, Singapur saatiyle 09:39 itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek ons başına 5.217,50 dolara çıktı. Gümüş yüzde 0,4 artışla 88,67 dolara yükselirken; platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 gerileme kaydetti.