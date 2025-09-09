Altında rekor serisi devam ediyor: Tarihi kayıp telafi edildi!

Altın fiyatları 2025’te rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın geçen haftayı yeni zirvede kapatırken, ons altındaki yükselişle birlikte tarihi seviyesini tazeledi. Gram altın 4 bin 915 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu gördü, çeyrek altın ise 8 bin lirayı geçti.

ONS FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altının küresel fiyatı, ABD’deki faiz indirim beklentisi ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yükseliyor. Altının onsu, yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı. Batı Asya’daki gerginlikler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Başkanı Trump’ın Fed yöneticisini görevden alması da altının ons fiyatını destekliyor.

TRUMP VE FED ETKİSİ

Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının yükselişinin temelinde ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook arasındaki çatışmanın yattığını belirtti. Eryılmaz, “Bu gerginlik Fed’in bağımsızlığına olan inancı azalttı. Artan endişeler güvenli liman alımlarını tetikliyor” dedi. Ayrıca ABD’deki sürpriz istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimi olasılığını artırdığını, bunun da altını yükselttiğini vurguladı.

YATIRIMCILARA KADEMELİ ALIM ÖNERİSİ

Eryılmaz, gram altının yıl sonuna kadar 5 bin 200 liraya kadar yükselebileceğini belirterek yatırımcılara kademeli alım tavsiyesi verdi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi sonrası altın fiyatları yeni zirvelere ulaştı. Altın, enflasyon karşısında 1980’den bu yana yaşadığı kayıpların tamamını geri aldı. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altının enflasyona göre düzeltilmiş fiyatıyla 1980 zirvesini aşarak 45 yıllık kaybını telafi ettiğini aktardı.