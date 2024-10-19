Altında rekor üstüne rekor geldi! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 19.10.2024 - 12:36

Orta Doğu’da İsrail’in devam eden saldırılarıyla artan çatışmalar ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlarından destek bulan altının ons fiyatı 2 bin 722 dolara çıkarak rekor kırdı.

Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31,8 değer kazanarak 1979'dan bu yana en iyi yıllık artışını kaydetti.

Ons altın ve dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatları ise 2 bin 996 liraya ulaşarak yeni zirvesini kaydetti.

Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından jeopolitik risklerin artması, güvenli liman taleplerinde önemli bir artışa neden oldu. Ayrıca, ABD’de gelecek ay yapılacak başkanlık seçimleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor. Bunun yanında, Fed’in faiz oranlarını gevşetme yönünde atabileceği adımlar da fiyatlamalar üzerinde etkili olabiliyor. Tüm bu gelişmelerle, ons altın rekor seviyelerini yenilemeye devam ediyor.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN OLAN ALTINA KOŞUYOR

Artan jeopolitik gerginlikler, yatırımcıları riskten kaçınma ve küresel piyasa istikrarsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneltiyor.

Heraeus Metals Almanya'da kıymetli metaller tüccarı olan Alexander Zumpfe, "Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte, özellikle Hizbullah'ın İsrail ile savaşı tırmandırma duyurusunun ardından, yatırımcılar geleneksel bir güvenli liman varlığı olan altına akın ediyor" dedi.

Zumpfe, "İvmeye katkıda bulunan diğer bir etken ise ABD başkanlık seçimleri etrafındaki endişeler ve daha gevşek para politikaları beklentisi oldu" dedi.

BOFA'DAN 3 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Bank of America'nın emtia analisti Michael Widmer, ABD mali politikaları ve bunların Hazine tahvil getirileri üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin artan endişelerle altının günümüzün "en önemli güvenli liman varlığı" olmaya devam ettiğini söyledi.

Widmer, bu artışın arkasındaki temel itici gücün, Fed'in politika değişiklikleriyle birlikte yükselen enflasyon beklentileri olduğunu açıkladı. BofA'nın altına ilişkin olumlu duruşunu destekleyen en önemli faktörlerden biri ABD'nin mali gidişatı oldu.

Yükselen faiz oranları federal hükümetin borç maliyetlerini önemli ölçüde artırarak mali sürdürülebilirlik konusunda endişelere yol açtı. Widmer, "2024 başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın, göreve geldiğinde benzeri görülmemiş bir mali durumla karşı karşıya kalacak. Ne Kamala Harris ne de Donald Trump mali konsolidasyonu önceliklendiriyor gibi görünüyor" dedi.

Ayrıca merkez bankalarının para rezervi çeşitlendirmesinin bir parçası olarak altın varlıklarını artırmaları bekleniyor. Küresel merkez bankası rezervlerinin altında tutulan payı, on yıl önce sadece yüzde 3 iken bu dönemde yüzde 10'a çıktı.

Bank of America, ons altının 2025'in ilk yarısında 3 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. BofA'ya göre; makroekonomik belirsizlik, artan borç seviyeleri ve merkez bankalarının alımlarının birleşimi altını "ayakta kalan son güvenli liman varlığı" haline getiriyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2024

19 Ekim Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı 4.791,32 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,994 satış 2.995 TL’den güne başladı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.994

Satış: 2.995

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.791

Satış: 4.897

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.720

Satış: 2.772

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.165

Satış: 19.530

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.823

Satış: 2.987

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.184

Satış: 20.397

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.679

Satış: 2.553

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.552

Satış: 9.795