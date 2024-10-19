Altında rekor üstüne rekor geldi! 19 Ekim tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları, hem artan jeopolitik riskler hem de dünya genelinde faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesiyle yükseliş eğilimini sürdürdü. Peki analistler ne diyor? İşte altın fiyatlarında son durum...
Orta Doğu’da İsrail’in devam eden saldırılarıyla artan çatışmalar ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlarından destek bulan altının ons fiyatı 2 bin 722 dolara çıkarak rekor kırdı.
Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31,8 değer kazanarak 1979'dan bu yana en iyi yıllık artışını kaydetti.
Ons altın ve dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatları ise 2 bin 996 liraya ulaşarak yeni zirvesini kaydetti.
Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından jeopolitik risklerin artması, güvenli liman taleplerinde önemli bir artışa neden oldu. Ayrıca, ABD’de gelecek ay yapılacak başkanlık seçimleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor. Bunun yanında, Fed’in faiz oranlarını gevşetme yönünde atabileceği adımlar da fiyatlamalar üzerinde etkili olabiliyor. Tüm bu gelişmelerle, ons altın rekor seviyelerini yenilemeye devam ediyor.
YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN OLAN ALTINA KOŞUYOR
Artan jeopolitik gerginlikler, yatırımcıları riskten kaçınma ve küresel piyasa istikrarsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneltiyor.
Heraeus Metals Almanya'da kıymetli metaller tüccarı olan Alexander Zumpfe, "Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte, özellikle Hizbullah'ın İsrail ile savaşı tırmandırma duyurusunun ardından, yatırımcılar geleneksel bir güvenli liman varlığı olan altına akın ediyor" dedi.
Zumpfe, "İvmeye katkıda bulunan diğer bir etken ise ABD başkanlık seçimleri etrafındaki endişeler ve daha gevşek para politikaları beklentisi oldu" dedi.
BOFA'DAN 3 BİN DOLAR BEKLENTİSİ
Bank of America'nın emtia analisti Michael Widmer, ABD mali politikaları ve bunların Hazine tahvil getirileri üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin artan endişelerle altının günümüzün "en önemli güvenli liman varlığı" olmaya devam ettiğini söyledi.
Widmer, bu artışın arkasındaki temel itici gücün, Fed'in politika değişiklikleriyle birlikte yükselen enflasyon beklentileri olduğunu açıkladı. BofA'nın altına ilişkin olumlu duruşunu destekleyen en önemli faktörlerden biri ABD'nin mali gidişatı oldu.
Yükselen faiz oranları federal hükümetin borç maliyetlerini önemli ölçüde artırarak mali sürdürülebilirlik konusunda endişelere yol açtı. Widmer, "2024 başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın, göreve geldiğinde benzeri görülmemiş bir mali durumla karşı karşıya kalacak. Ne Kamala Harris ne de Donald Trump mali konsolidasyonu önceliklendiriyor gibi görünüyor" dedi.
Ayrıca merkez bankalarının para rezervi çeşitlendirmesinin bir parçası olarak altın varlıklarını artırmaları bekleniyor. Küresel merkez bankası rezervlerinin altında tutulan payı, on yıl önce sadece yüzde 3 iken bu dönemde yüzde 10'a çıktı.
Bank of America, ons altının 2025'in ilk yarısında 3 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. BofA'ya göre; makroekonomik belirsizlik, artan borç seviyeleri ve merkez bankalarının alımlarının birleşimi altını "ayakta kalan son güvenli liman varlığı" haline getiriyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2024
19 Ekim Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı 4.791,32 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,994 satış 2.995 TL’den güne başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.994
Satış: 2.995
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.791
Satış: 4.897
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.720
Satış: 2.772
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.165
Satış: 19.530
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.823
Satış: 2.987
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.184
Satış: 20.397
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.679
Satış: 2.553
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.552
Satış: 9.795
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