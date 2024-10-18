Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

Tarihin 'en büyük' altın külçesi, Avustralya'da bulunmuştu ve bu nadide parça, neredeyse bir yetişkinin ağırlığındaydı. Fakat bulanlara bir hayrı dokunmadı...

Dış Haberler Servisi
18 Ekim 2024 Cuma, 17:09
Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

John Deason ve Richard Oats adlı iki madenci, 5 Şubat 1869'da Avustralya'nın Victoria bölgesinde altın ararken buldukları şey karşısında adeta şok geçirdiler!

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

Bir ağacın köklerine saplanmış olan devasa altın külçesine, “Hoş Geldin Yabancı” adını verdiler. Söylediklerine göre dik bir yamaçta, kuvarsla kaplı olarak keşfedilmişti.

Fotoğraf: Hoş Geldin Yabancı'nın replikası, Dunolly Müzesi

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

Deason o döneme ait notlarında şunları yazdı:

“Külçeyi kazmayla kaldırmaya çalıştım, fakat sapı kırıldı. Daha sonra bir levye ile yüzeye çıkardım...”

Fotoğraf: Hoş Geldin Yabancı'nın bulunduğu nokta

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

TERAZİYE SIĞMADI...

İki kafadar, devasa külçeyi satmadan önce tartmak için yakınlardaki Dunolly kasabasına götürdü, ancak külçe teraziye sığmadı!

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

Toplam ağırlığının hesaplanabilmesi için daha küçük parçalara ayrılması gerekiyordu. Zira tamı tamına 61 cm uzunluğunda ve 72 kilogram ağırlığındaydı!

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

Külçeyi bulan iki adama yaklaşık 10 bin sterlin (Yaklaşık 450 bin TL) ödeme yapıldı ve altın eritildi...

Bugüne dek bulunan en büyük altın külçesi kaç kiloydu?

BUGÜN BULUNSA NE KADAR EDERDİ?

BBC'ye göre, benzer büyüklükteki bir altın külçesi bugün bulunmuş olsa, değeri yaklaşık 2 milyon sterlin (yaklaşık 89,5 milyon TL) olacaktı.

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