Altında yeni ralli tahmini geldi
Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.
Altın yatırımcısı bir süredir dar bir bantta kalan fiyatların yükselmesini beklerken Goldman Sachs'tan kritik bir altın tahmini geldi. Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.
Ancak Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.
Standard Chartered ise 2022 yılı için altında ortalama fiyat tahminini 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu.
Gümüş fiyatı için 2022 ve 2023 yılı ortalama fiyat beklentileri 21,2 dolar/ons ve 18,8 dolar/ons.
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