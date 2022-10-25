Altında yeni ralli tahmini geldi

Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 09:26
Altında yeni ralli tahmini geldi
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Altın yatırımcısı bir süredir dar bir bantta kalan fiyatların yükselmesini beklerken Goldman Sachs'tan kritik bir altın tahmini geldi. Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi. 

Ancak Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.

Standard Chartered ise 2022 yılı için altında ortalama fiyat tahminini 1783 dolar/ons olarak ortaya koydu. 

Gümüş fiyatı için 2022 ve 2023 yılı ortalama fiyat beklentileri 21,2 dolar/ons ve 18,8 dolar/ons. 


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