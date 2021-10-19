Altında yeni rekor beklentisi (19 Ekim 2021)

19 Ekim 2021 Salı, 09:27

Gram altın, dolar/TL'nin 9,30 seviyesinin üzerine tırmanması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 534 TL'ye kadar tırmandı. Gram altın en son 6 Kasım’da gün içi 540 TL’ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL’de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Eğer gram altın fiyatı bugün 540 TL’ye ulaşır ya da günü 534 TL’nin yukarısında kapatırsa yeni bir rekor seviye görülmüş olacak.

FED ETKİSİ

Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların odağında Fed’in varlık alım programı olmasına rağmen ABD sanayi üretimindeki düşüşün yarattığı belirsizlikle yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Geçen hafta ABD enflasyon verisi sonrası 1.800 dolara kadar tırmanan altının onsu bugün 1.775 dolar civarında işlem görüyor.

Çeyrek altın 872, cumhuriyet altını ise 3.481 liradan satılıyor.