Altında yeni rekor tahmini: Dev banka tarih verdi!

Altın piyasası 3.300 doların üzerinde güçlü bir destek bulurken, ING fiyatların konsolidasyonu aşarak rekor seviyeleri yeniden test etmesinin zaman meselesi olduğunu açıkladı.

ING TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, aylık altın raporunda, ABD işgücü piyasasının ivmesinin sönmesi ve enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Manthey, altın ortalamasının üçüncü çeyrekte 3.400 dolar, dördüncü çeyrekte ise 3.450 dolar olmasını öngörüyor. Daha önceki tahmininde her iki dönem için ortalama 3.200 dolar bekleniyordu.

2026’DA REKOR BEKLENTİSİ

Manthey, altın fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde ons başına 3.500 doların üzerine çıkmasını öngörüyor. Bu tahmin, önceki beklentisine göre yüzde 9’dan fazla artış anlamına geliyor. 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmini de 3.175 dolardan 3.512 dolara yükseltildi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Altın tahminlerindeki yükseliş, ING’nin 2025’in ikinci yarısında Fed’den agresif faiz indirimleri beklemesiyle paralel gerçekleşti.