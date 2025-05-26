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Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…
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Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

26.05.2025 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…
Altın fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Mayıs 2025 Pazartesi...
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

CITI BANK'TAN YENİ TAHMİN

ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki politikaların etkisiyle tarihi zirveleri gören ons altın için yeni fiyat tahminleri yayımlandı. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması ve ani yön değişiklikleri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına olan ilgisini artırdı. Bu gelişmeleri dikkate alan Citi Bank, altın fiyatlarına dair kısa vadeli öngörüsünü güncelledi.

Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ONS ALTINDA  REKOR BEKLENTİSİ

Citi Bank tarafından yayımlanan analizde, ons altının önümüzdeki 0-3 aylık dönemde yeniden tarihi zirvesine ulaşabileceği belirtildi. Raporda, fiyatların bu süre içinde 3.100 ile 3.500 dolar/ons aralığında konsolide olabileceği öngörüldü.
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTINA YÖNELİM MERKEZ BANKALARINA DA YANSIDI

Analizde, yatırımcıların artan belirsizlik ortamında altına yöneldiği, bu eğilimin merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığı vurgulandı. Dolar yerine altın tercihi eğiliminin güç kazanmasının, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

CİTİ’DEN PLATİN VE PALADYUM TAHMİNİ

Değerli metallerdeki pozisyonlarını koruyan Citi, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons olarak sabit tuttu.
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz hafta kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen ons altın, yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Haftanın son işlem gününü 3.286 ile 3.366 dolar arasında geçiren ons altın, günü 3.358 dolardan kapattı. Yeni günde sabah saatlerinde (08.27 itibarıyla) 3.348 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GRAM ALTINDA SAKİN SEYİR SÜRÜYOR

Dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki durağan seyrin etkisiyle gram altında da sakin bir görünüm hakim. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4.121 ile 4.221 lira aralığında geçiren gram altın, günü 4.201 lirada kapattı. Yeni günde ise sabah saatlerinde 4.198 lira seviyesinde yatay bantta hareket ediyor.
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 200 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 929 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 583 TL
  • Ons altın: 3 bin 348 dolar
Altında yeni zirve mi geliyor? Tahminler yatırımcıyı şaşırttı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2025 Pazartesi altın fiyatları…
  • Yarım altın: 13 bin 858 TL
  • Tam altın: 27 bin 430 TL
  • Gremse altın: 68 bin 785 TL
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