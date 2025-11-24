Altında yön aşağı: Fiyatlar yeni haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Kasım 2025 Pazartesi...

FİYATLAR HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI Spot altın, yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 2 bin 651,48 dolara indi. Buna karşın ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,7 yükselerek 2 bin 669,50 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN NEGATİF SEYİRDE Ons altındaki düşüşün ardından gram altın da haftaya zayıf başladı. Gram altın, yüzde 0,3 oranındaki kayıpla 2 bin 930 lira seviyelerinde işlem görüyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR ABD dolar endeksinin cuma günü altı ayın zirvesine yaklaşması altın üzerinde ek baskı yarattı. Eylülde ABD’de tarım dışı istihdamın 254 bin artarak tahminleri ikiye katlaması, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimine ara verebileceği beklentisini güçlendirdi. Doların değer kazanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı.

FED BEKLENTİLERİNDE DALGALANMA Fed’e yönelik beklentilerde ise dalgalı bir görünüm bulunuyor. CME FedWatch Tool verilerine göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı önce yüzde 74’e yükselirken pazartesi itibarıyla yüzde 69’a geriledi. New York Fed Başkanı John Williams’ın güvercin tondaki mesajları bu ihtimali artırsa da Dallas Fed Başkanı Lorie Logan başta olmak üzere bazı yetkililer faizlerin bir süre sabit kalması gerektiğini belirtti. Chicago ve Cleveland Fed başkanları, daha fazla faiz indiriminin ekonomi için çeşitli riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 527 TL

5 bin 527 TL Çeyrek altın: 9 bin 399 TL

9 bin 399 TL Cumhuriyet altını: 37 bin 445 TL

37 bin 445 TL Ons altın: 4 bin 53 dolar