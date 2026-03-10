Altında yön yeniden yukarı: Trump’ın 'savaş' açıklaması fiyatları yükseltti! Güncel altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Asya’daki savaşın kısa süre içinde sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükseldi. Açıklamalar küresel piyasalarda dolar ve petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Külçe altın yüzde 0,9’a kadar değer kazanarak ons başına 5 bin 180 doların üzerine çıktı ve önceki işlem gününde görülen kayıpları telafi etti. Trump, çatışmanın “çok yakında” çözüleceğini ifade etti. ABD dolarının performansını ölçen bir endeks yüzde 0,1’e kadar gerilerken, petrol fiyatları da son derece dalgalı işlemlerin yaşandığı piyasada yüzde 10’dan fazla düştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTMİŞTİ

Beyaz Saray’ın İran ile devam eden ve ikinci haftasına giren savaşı sona erdirmeye hazır olduğuna yönelik herhangi bir işaret, altın üzerindeki baskının azalmasına neden olabilir. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran’ın enerji altyapısına yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarında yükselişe ve enflasyon endişelerinde artışa yol açmıştı.

FED’İN FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ ETKİLENDİ

Bu gelişmeler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalini azaltmıştı. Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumsuz bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca savaş sürecinde küresel hisse senedi piyasalarında görülen satış dalgası sırasında altın zaman zaman likidite kaynağı olarak da kullanıldı.

TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini geri çekmesi nedeniyle altın pozisyonlarının baskı altında kaldığını belirtti. Ghali, bazı yatırımcıların fiziki piyasada yaşanan düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine dair işaretler bulunduğunu ancak işlem hacminin sınırlı kaldığını söyledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 0,9 artışla ons başına 5 bin 184 dolar seviyesine çıktı.

Gümüş yüzde 2,9 yükselerek 89,49 dolara ulaşırken platin değer kazandı, paladyum ise geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI