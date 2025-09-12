Altında yön yukarı: Fiyatlar bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Eylül 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Geçen hafta tarihi zirveler gören gram altın, yeni haftada da yükseliş serisini sürdürdü. Ancak bu hafta uzun bir aradan sonra ilk kez güne rekor kırmadan başlanmıştı.

Altın, hem yurtiçindeki hem de küresel piyasalardaki kritik gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini koruyor. 11 Eylül'de açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi piyasaları hareketlendirirken, gözler şimdi Fed’in 17 Eylül’de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Belirsizlik ortamında güvenli liman olarak öne çıkan altın yeniden yükselişe geçti.

GRAM ALTINDA 5 BİN TL BEKLENTİSİ Piyasaların yakından takip ettiği kritik eşik ise 5 bin TL seviyesi oldu. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın dün 4 bin 852 TL seviyesine yükselerek yeni rekor kırarken, bugüne de yükselişle başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 854 TL

4 bin 854 TL Çeyrek altın: 8 bin 96 TL

8 bin 96 TL Cumhuriyet altını: 32 bin 234 TL

32 bin 234 TL Ons altın: 3 bin 654 dolar