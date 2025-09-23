Altında yükseliş durdurulamıyor: Rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Eylül 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları, salı günü erken saatlerde ons başına 3759,02 dolarla tüm zamanların zirvesine çıktıktan sonra 3 bin 744 dolarda dengelendi. Bu hareket, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri ve zayıflayan doların etkisiyle gerçekleşti. Altın, 2025 yılı içinde 36 kez rekor kapanış yaptı.

ANALİSTLERDEN YÜKSELİŞE YORUM Capital.com analisti Kyle Rodda, yükselişin arkasında para politikası beklentileri, potansiyel faiz indirimleri ve enflasyon risklerinin bulunduğunu söyledi. OANDA kıdemli analisti Kelvin Wong ise teknik göstergelere bağlı olarak kısa vadeli geri çekilmelerin mümkün olduğunu belirtti.

Yatırımcıların gözü, salı günü TSİ 19.35’te konuşma yapacak Fed Başkanı Jerome Powell’da. Ayrıca, Fed’in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi de cuma günü açıklanacak.

2023 ortasından bu yana yükseliş trendinde olan altın, enflasyon, para birimi değer kaybı, borç krizi, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklere karşı “felaket sigortası” olarak görülüyor.

BALON TARTIŞMALARI Winhall Risk Analytics/OptionMetrics yazarı Brett Friedman, altını “mükemmel zamanda mükemmel yatırım” olarak tanımladı ancak fiyat hareketlerinin balon işareti taşımadığını söyledi. Friedman’a göre finansal balonlar çoğu zaman geriye dönük anlaşılır. Mevcut durumda piyasada “çılgınca ve aşırı volatil” bir tablo yok, aksine agresif ama istikrarlı bir boğa piyasası söz konusu.

Opsiyon piyasası da bu görüşü destekliyor. Eğer bir balon oluşsaydı, örtük volatilite artar ve yatırımcılar riskli opsiyonlara yönelirdi. Ancak Friedman, bu eğilimin görülmediğini, opsiyon fiyatlamalarının normal seyrettiğini ifade etti.

Buna karşın, altının sosyal medyada artan görünürlüğü ve altın ETF’lerine yoğun ilgi, balon ihtimaline işaret eden faktörler olarak değerlendiriliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN ETKENLER BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, yükselişi “mükemmel fırtına” olarak nitelendirdi. ABD’de siyasi kutuplaşma, düşen faizler ve NATO-Rusya geriliminin altın ve gümüş gibi güvenli limanlara ilgiyi artırdığına dikkat çekti.

Ash, Batı dünyasında Gazze savaşı ve Çin’in etkisine dair farklı yaklaşımların da güven arayışını hızlandırdığını söyledi. Geçen hafta altın ETF’lerine girişlerin artması, bu eğilimin başlangıç aşamasında olabileceğini gösteriyor.

Teucrium’dan Jake Hanley ise altının teknik açıdan güçlü bir boğa koşusunda olduğunu belirtti. Hanley, 1 Eylül’den bu yana fiyat hareketlerinde kırılma formasyonu görüldüğünü, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların yukarı yönlü olduğunu vurguladı. “Bu, güçlü bir momentumla desteklenen yüksek güvenli bir kırılma sinyali” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 984 TL

4 bin 984 TL Çeyrek altın: 8 bin 369 TL

8 bin 369 TL Cumhuriyet altını: 33 bin 367 TL

33 bin 367 TL Ons altın: 3 bin 745 dolar