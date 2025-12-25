Altında yükseliş sürecek mi? Goldman Sachs'tan yeni 2026 tahmini!

Değerli metallerde yıl boyunca görülen güçlü yükselişlerin ardından, yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların bir bölümü kâr realizasyonuna yöneldi. Bu eğilim, altın fiyatlarında kısa vadeli bir soluklanmayı beraberinde getirdi. Üç gün üst üste yükselen altın, dün sınırlı bir geri çekilme yaşayarak yatay bir görünüme geçti.

PLAT İN SERT GERİLEDİ, BAKIR VE G ÜMÜ Ş ÖNE ÇIKTI

Platin fiyatları, ulaşılan rekor seviyelerin ardından yüzde 6’yı aşan bir düşüşle geri çekildi. Yıl genelinde altın yaklaşık yüzde 70 değer kazanırken, platin fiyatları aynı dönemde iki kattan fazla artış gösterdi. Bakır ise 2009 yılından bu yana en güçlü yıllık performanslarından birini sergileyerek yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

GÜMÜ Ş TARİHİ EŞİĞİ AŞTI

Gümüş tarafında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Gümüş, bu hafta ilk kez ons başına 70 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altın ve gümüşün, 1979 yılından bu yana en iyi yıllık performanslarını sergilemeye hazırlandığı görülüyor.

KÜRESEL PARA POL İTİKALARI METALLERİ DESTEKLİYOR

Bloomberg Macro Stratejisti Michael Ball, değerli metallerdeki yükselişin arkasında küresel gelişmelerin etkili olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Değerli metaller, küresel para politikasının gevşemesinden faydalanırken, dolar yatırımcılarının portföylerini çeşitlendirmesi merkez bankalarının talebini yüksek tuttu. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, sıkı arz, gümrük vergileri ve jeopolitik gerilimler, metaller için mükemmel bir yıl için ideal koşulları sağladı.

TEKNİK G ÖSTERGELER KISA VADEL İ RİSKLERE İŞARET EDİYOR

Altının 14 günlük göreceli güç endeksi (RSI), çarşamba günü 70 seviyesinin üzerine çıktı. Teknik analizde bu seviye, fiyatların kısa vadede duraklayabileceğine ya da geri çekilme yaşayabileceğine işaret eden önemli bir uyarı olarak kabul ediliyor. RSI’ın 70’in üzerinde seyretmesi genellikle aşırı alım bölgesine girildiği şeklinde yorumlanıyor.

BANKALAR 2026 İ Ç İN Y ÜKSEL İŞ BEKLENTİSİNİ KORUYOR

Goldman Sachs, 2026 yılında da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngören bankalar arasında yer alıyor. Banka, yukarı yönlü risklerin sürdüğü bir senaryoda altın için 4 bin 900 dolarlık baz fiyat tahminini gündemde tutuyor.

Ç İN’DEN 2026 İ Ç İN BOĞA PİYASASI YORUMU

Shanghai Securities News’te yer alan analizlere göre Çinli uzmanlar, altındaki boğa piyasasının 2026 yılında da süreceği görüşünde. Analistler, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, merkez bankalarının güçlü alımları ve ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentilerin altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.