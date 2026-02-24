Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...
Paylaş

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

24.02.2026 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

24 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 24 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

Külçe altın, Çinli yatırımcıların Ay Yeni Yılı tatilinin ardından salı günü piyasaya dönmesiyle yüzde 1,6’ya kadar geriledi. Gün içinde kayıplarının bir kısmını telafi eden altın, önceki dört seansta yüzde 7’nin üzerinde değer kazanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ithalat vergileri açıklamaları ve ABD ile İran arasında artan gerilim, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

PİYASA OYNAKLIĞI NORMAL SEVİYEDE

Guangdong Southern Gold Market Academy araştırmacısı Song Jiangzhen, “Yüzde 2’ye kadar olan hareketler şu anda piyasa oynaklığının normal aralığında. İran’daki belirsizlik ve ABD’nin tarife politikalarıyla izolasyon riski uzun vadeli algıyı pozitif tutuyor” ifadelerini kullandı.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

Buradaki piyasa oynaklığı, altın fiyatlarının kısa vadede gösterdiği dalgalanma aralığını ifade ediyor. Uzmanlara göre mevcut hareketler olağan sınırlar içinde değerlendiriliyor.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

Trump’ın, ABD Yüksek Mahkemesi’nin sözde karşılıklı vergilere ilişkin kararının ardından küresel ithalat vergisini yüzde 15’e çıkaracağını söylemesi piyasaları karıştırdı. ABD’nin bazı ticaret ortakları yeni vergileri önceki anlaşmalarla uyumlu bulmazken, bu durum ticari ilişkilerdeki gerilimi artırdı.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

Avrupa Birliği’nin yaptığı değerlendirmeye göre Trump’ın politikası, bazı ihracat kalemlerinde ticaret anlaşmalarında izin verilen seviyelerin üzerine çıkan gümrük vergileri getirecek.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

BANKALAR ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA BEKLİYOR

BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs Group Inc. dahil birçok banka, altındaki önceki yükselişi destekleyen temel unsurların geçerliliğini koruduğunu belirterek fiyatların toparlanabileceğini öngördü. Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, devlet tahvilleri ve para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ile Batı Asya’daki jeopolitik riskler bu beklentinin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

ABD, İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yeniden başlayacağı hafta öncesinde 2003’ten bu yana bölgedeki en büyük askeri gücünü konuşlandırdı. Diplomatik çözümü tercih ettiğini belirten Trump, anlaşma sağlanamaması halinde bunun İran için “çok kötü bir gün” olacağını söyledi. Trump ayrıca Pentagon’un uzun süreli bir askeri kampanyaya ilişkin endişeleri bulunduğuna dair haberleri yalanladı.

Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 300 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 278 TL
  • Cumhuriyet altını: 48 bin 851 TL
  • Ons altın: 5 bin 168 dolar
Altında yükseliş sürecek mi? Trump'tan 'çok kötü bir gün' uyarısı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı...
  • Yarım altın: 24 bin 541 TL
  • Tam altın: 48 bin 522 TL
  • Gremse altın: 121 bin 678 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları