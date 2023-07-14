Altında yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 14 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:30

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.641 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.648 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.930 liradan satılıyor.

ONS FİYATI NE KADAR?

Dün yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı günü yüzde 0,2 artışla 1.960 dolardan tamamladı. Ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla öngörülerin altında gerçekleştiğini hatırlatan analistler, üretici enflasyonunun yıllık bazda 2020'den bu yana düşük seviyeye indiğini söyledi.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını altını çizerek , Fed'in "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.