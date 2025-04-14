Altındağ Belediyesi'nde işçilere saldırı ve zorla istifa iddiası!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:58

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:58

AKP yönetimindeki Altındağ Belediyesinde, önceki dönem toplu iş sözleşmesinden doğan hakları ödenmeyen, yeni dönem sözleşme görüşmelerinde sıfır zam dayatılan, sendikadan istifaya zorlanan ve işten atılan işçiler, bir de direniş çadırlarına yönelik saldırıya uğradı. İşten çıkarılan işçilerin kurduğu çadıra yapılan saldırıya bizzat katılan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yaşananların ardından “Çadırdakilerin hiçbiri işçi değil” şeklinde açıklama yaptı.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası, işten çıkarılan 46 işçi için belediyeye “İşçileri geri alın, işçiden af, kamuoyundan özür dileyin” çağrısında bulundu.

'GÖREVE GELDİĞİ İLK GÜNDEN BERİ İŞÇİ HAKLARINA SALDIRDI'

Hizmet-İş, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, 11 Nisan 2025 Cuma günü demokratik haklarını kullanan ve yalnızca işlerine dönmek isteyen işçilere saldırıldığını belirtti. Sendika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Başkan, işçilerin düdüklü ve hiçbir hakaret içermeyen protestolarında kamuoyu nezdinde haklı görünmek amacıyla küfür edildiğini iddia etti. Oysa görüntülerde kendisinin işçilere hakaret ve küfür ettiği açıkça görüldü. Belediye Başkanı, meclis konuşmasında ve kamuoyu açıklamalarında eylem çadırındaki kişilerin belediye işçisi olmadığını, parayla tutulduklarını söyledi. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu ortadadır. Çadırda bulunan arkadaşlarımız, Altındağ Belediyesi çalışanlarıdır. Olay günü kimlik kartlarını basın mensuplarına gösteren işçilerin 10-15 yıldır belediye personeli olduğu ortaya çıktı. Sayın Başkan, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamamasının ardından sendikamızı suçladı. Ancak başkan göreve başladığı ilk günden itibaren işçilerin kazanılmış haklarına müdahale etti. Daha ilk ayında tüm işçilerin maaşlarını düşürdüğü için işçiler tepki gösterdi ve 3 günlük eylem yaptı. Bu süreçte Altındağ ilçesi yıllar sonra ilk kez çöp dağlarıyla karşılaştı.”

'İŞÇİLER SENDİKADAN ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİ'

Hizmet-İş, yeni dönem TİS görüşmelerine dair de açıklamada bulundu:

“Toplu iş sözleşmesindeki mevcut ücretlerin düşürülmesini teklif etti. Bunu kabul etmememiz halinde işçileri sendikadan istifa ettireceğini söyledi. Ardından baskı ve tehditle yüzlerce üyemizi istifaya zorladı. Bu anayasal suç nedeniyle Hizmet-İş Sendikamız, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne başvurarak teftiş talep etti. İlgili kurumlar konuyla ilgili işlem başlattı. Ayrıca, belediyede başkan ve yardımcıları adına hareket eden müdür ve amirlerin işçileri tehdit ettiğine dair ses kayıtları basına yansıdı. Bu konuda da sendikamız savcılığa suç duyurusunda bulundu.”

'ŞİDDET UYGULADIĞINIZ İŞÇİLERDEN AF DİLEYİN'

Açıklamada, belediyede işçilere yönelik baskı ve mobbingin sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi. “Haksız yere işten çıkardığınız, ekmeğinden ettiğiniz 46 işçiyi işe geri alın. İnsan onuruna yaraşır bir ücret talep eden işçilerin sözleşmesini imzalayın, Ankara’daki diğer belediyeler gibi haklarını teslim edin. Sendikal baskılara son verin. Şiddete maruz kalan işçilerden af dileyin, ortaya çıkan çirkin görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyin. Hizmet-İş Sendikası olarak işten çıkarılan 46 arkadaşımız işe dönene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Toplu sözleşme imzalanana ve üyelerimiz haklarını alıncaya kadar onurlu direnişimize devam edeceğiz” denildi.