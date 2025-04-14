Demiryol-İş Sendikası ile TÜHİS arasında devam eden 31. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. 11 Nisan’da gerçekleştirilen ikinci toplantı sonrası yapılan açıklamada, eski sözleşmelerde yer alan 49 madde üzerinde anlaşma sağlandığı, ancak sendikanın ücret ve sosyal haklarla ilgili 91 maddelik taleplerinin bir sonraki görüşmelere bırakıldığı belirtildi. Bu gelişme, işçilerin tepkisini çekti. Birçok demir yolu işçisi sendikanın taleplerinin açıklanmamış olmasını eleştirerek, "Talepleri açıklayın" diyerek seslerini duyurdu. İşçiler, insanca yaşanacak bir ücret talep ediyor ve görüşmelerde etkili bir taraf olmayı istiyorlar.
Demiryol-İş Sendikası ve TÜHİS arasında TİS görüşmeleri gerginleşiyor: İşçiler taleplerinin açıklanmasını bekliyor
Demiryol-İş Sendikası ve TÜHİS arasında devam eden 31. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İşçiler taleplerinin açıklanmaması ve görüşmelerde etkin olamamaları nedeniyle tepkilerini dile getirdi.
Etiketler: #Demiryol-İş Sendikası #TİS #işçiler #sendika
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