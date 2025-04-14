Demiryol-İş Sendikası ve TÜHİS arasında TİS görüşmeleri gerginleşiyor: İşçiler taleplerinin açıklanmasını bekliyor

Demiryol-İş Sendikası ve TÜHİS arasında devam eden 31. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İşçiler taleplerinin açıklanmaması ve görüşmelerde etkin olamamaları nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

Demiryol-İş Sendikası ve TÜHİS arasında TİS görüşmeleri gerginleşiyor: İşçiler taleplerinin açıklanmasını bekliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:51

Demiryol-İş Sendikası ile TÜHİS arasında devam eden 31. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. 11 Nisan’da gerçekleştirilen ikinci toplantı sonrası yapılan açıklamada, eski sözleşmelerde yer alan 49 madde üzerinde anlaşma sağlandığı, ancak sendikanın ücret ve sosyal haklarla ilgili 91 maddelik taleplerinin bir sonraki görüşmelere bırakıldığı belirtildi. Bu gelişme, işçilerin tepkisini çekti. Birçok demir yolu işçisi sendikanın taleplerinin açıklanmamış olmasını eleştirerek, "Talepleri açıklayın" diyerek seslerini duyurdu. İşçiler, insanca yaşanacak bir ücret talep ediyor ve görüşmelerde etkili bir taraf olmayı istiyorlar.

Tepkiler büyürken, bazı işçiler sendikanın taleplerinin açıklanmaması nedeniyle endişelerini dile getirdi. Eskişehir’den bir işçi, ücret taleplerinin neden açıklanmadığını sorguluyor ve sendika genel merkezinin işçilerin taleplerine uygun bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda şüphelerini belirtti. Afyonkarahisar’daki bir başka işçi ise, elindeki sınırlı bilgilere rağmen, sendikanın net bir öneri sunmadığını ve işçilerin taleplerine duyarsız kaldığını ifade etti.

'İŞÇİ DÜŞMANI BİR SENDİKA OLDUĞUNUZU KANITLAMIŞ OLURSUNUZ'

Ankara Demiryolu Fabrikası'ndan bir işçi, sendikalarının sözleşme detaylarını açıklamadığını, bunun da işçilerin aralarındaki örgütlenme eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ve işçilerin güçlü bir örgütlenme ile sözleşme sürecini etkileyebileceğini vurguladı.

Bir başka işçi ise, sendikanın başlıca taleplerinin yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret olduğunu belirterek, “Eğer grev yapılmazsa, işçi düşmanı bir sendika olduğunuzu kanıtlamış olursunuz” diyerek sendika yöneticilerini uyardı. Artan eylem yasakları ve siyasi engeller karşısında işçilerin birlik olup taleplerini savunmalarının önemine dikkat çeken bir işçi ise, örgütlülüklerinin gücüyle değişim yaratabileceklerine inandığını belirtti.


Etiketler: #Demiryol-İş Sendikası #TİS #işçiler #sendika

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