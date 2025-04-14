Demiryol-İş Sendikası ve TÜHİS arasında TİS görüşmeleri gerginleşiyor: İşçiler taleplerinin açıklanmasını bekliyor

Tepkiler büyürken, bazı işçiler sendikanın taleplerinin açıklanmaması nedeniyle endişelerini dile getirdi. Eskişehir’den bir işçi, ücret taleplerinin neden açıklanmadığını sorguluyor ve sendika genel merkezinin işçilerin taleplerine uygun bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda şüphelerini belirtti. Afyonkarahisar’daki bir başka işçi ise, elindeki sınırlı bilgilere rağmen, sendikanın net bir öneri sunmadığını ve işçilerin taleplerine duyarsız kaldığını ifade etti.

'İŞÇİ DÜŞMANI BİR SENDİKA OLDUĞUNUZU KANITLAMIŞ OLURSUNUZ'

Ankara Demiryolu Fabrikası'ndan bir işçi, sendikalarının sözleşme detaylarını açıklamadığını, bunun da işçilerin aralarındaki örgütlenme eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ve işçilerin güçlü bir örgütlenme ile sözleşme sürecini etkileyebileceğini vurguladı.

Bir başka işçi ise, sendikanın başlıca taleplerinin yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret olduğunu belirterek, “Eğer grev yapılmazsa, işçi düşmanı bir sendika olduğunuzu kanıtlamış olursunuz” diyerek sendika yöneticilerini uyardı. Artan eylem yasakları ve siyasi engeller karşısında işçilerin birlik olup taleplerini savunmalarının önemine dikkat çeken bir işçi ise, örgütlülüklerinin gücüyle değişim yaratabileceklerine inandığını belirtti.