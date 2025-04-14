ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişti!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:23

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:44

Türkiye'de yüksek enflasyon ve nakit kullanımındaki artan talep ekonomi yönetiminin yeni banknot basımı taleplerini reddetmesi nedeniyle daha büyük bir sorun haline gelmeye devam ediyor.

PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Kurban bayramı öncesi, milyonlarca yurttaşın nakit ihtiyaçları, bankacılık sektörünü hazırlık yapmaya zorladı. Bu dönemde, alışverişlerin çoğu kredi ve banka kartlarıyla yapılırken, nakit taleplerine karşı bankalar, ATM para çekme limitlerinde değişikliğe gitmeye başladı.

İş Bankası, Denizbank ve Akbank, ATM’lerden yapılacak ücretsiz para çekme limitlerini artırırken, bu değişikliklerin diğer bankalarda da yaygınlaşması bekleniyor.

ATM Para Çekme Limitlerinde Değişiklikler Türkiye'nin en büyük özel bankası İş Bankası, 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Banka, internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Tüm müşterilerimiz, kartlı veya kartsız (QR/Bluetooth) 20.000 TL’ye kadar ücretsiz işlem yapabilir” ifadelerini kullandı.

Denizbank da 7 bin 500 TL olan günlük ücretsiz para çekme limitini 10 bin TL'ye çıkardı.

Bankaların belirlediği ATM çekim limitleri, genellikle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Limitin üzerinde para çekmek isteyenler ise yüksek komisyon oranlarıyla karşılaşıyor. Kamu bankalarından VakıfBank günlük 20 bin TL limit belirlerken, Ziraat Bankası ve Halkbank, işlem limitlerini 10 bin TL ile sınırlı tutuyor. Ancak, özel bankaların yaptığı güncellemelerin ardından bu kamu bankalarının da limitleri artırması bekleniyor.

Bankaların ATM Para Çekme Limitleri İşte bazı bankaların ATM'lerinden yapılacak günlük ücretsiz para çekme limitleri: