ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişti!
Yüksek enflasyon ve artan nakit talepleri, bankacılık sektörünü yeni hazırlıklara zorladı. Kurban bayramı öncesi bankalar, ATM para çekme limitlerinde değişiklik yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar attı. Bu düzenlemelerin, diğer bankalar tarafından da kısa süre içinde uygulanması bekleniyor.
Türkiye'de yüksek enflasyon ve nakit kullanımındaki artan talep ekonomi yönetiminin yeni banknot basımı taleplerini reddetmesi nedeniyle daha büyük bir sorun haline gelmeye devam ediyor.
PARA ÇEKME LİMİTLERİ DEĞİŞTİ
Kurban bayramı öncesi, milyonlarca yurttaşın nakit ihtiyaçları, bankacılık sektörünü hazırlık yapmaya zorladı. Bu dönemde, alışverişlerin çoğu kredi ve banka kartlarıyla yapılırken, nakit taleplerine karşı bankalar, ATM para çekme limitlerinde değişikliğe gitmeye başladı.
İş Bankası, Denizbank ve Akbank, ATM’lerden yapılacak ücretsiz para çekme limitlerini artırırken, bu değişikliklerin diğer bankalarda da yaygınlaşması bekleniyor.
ATM Para Çekme Limitlerinde Değişiklikler Türkiye'nin en büyük özel bankası İş Bankası, 10 bin TL olan kartlı ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Banka, internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Tüm müşterilerimiz, kartlı veya kartsız (QR/Bluetooth) 20.000 TL’ye kadar ücretsiz işlem yapabilir” ifadelerini kullandı.
Denizbank da 7 bin 500 TL olan günlük ücretsiz para çekme limitini 10 bin TL'ye çıkardı.
Bankaların belirlediği ATM çekim limitleri, genellikle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Limitin üzerinde para çekmek isteyenler ise yüksek komisyon oranlarıyla karşılaşıyor. Kamu bankalarından VakıfBank günlük 20 bin TL limit belirlerken, Ziraat Bankası ve Halkbank, işlem limitlerini 10 bin TL ile sınırlı tutuyor. Ancak, özel bankaların yaptığı güncellemelerin ardından bu kamu bankalarının da limitleri artırması bekleniyor.
Bankaların ATM Para Çekme Limitleri İşte bazı bankaların ATM'lerinden yapılacak günlük ücretsiz para çekme limitleri:
- Yapı Kredi: 10 bin TL
- Akbank: 10 bin TL
- Denizbank: 10 bin TL
- Türkiye İş Bankası: 20 bin TL
- Vakıfbank: 20 bin TL
- Ziraat Bankası: 10 bin TL
- Halkbank: 10 bin TL
- Garanti BBVA: 10 bin TL
- ING Bank: 10 bin TL
- Fibabanka: 15 bin TL
- Enpara: 10 bin TL
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı