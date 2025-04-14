Benzersiz yöntem yaygınlaşıyor: Yurttaş 'kurbana girer gibi' ev alıyor!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:30

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:30

Türkiye’de hızla artan enflasyon ve konut fiyatları, bireylerin tek başına ev sahibi olmasını neredeyse imkânsız hale getirdi. Konut kredisi faizlerindeki yükseliş de bu zorluğu artırınca, birçok yatırımcı ortak ev alımına yönelmeye başladı. İki ya da üç kişi bir araya gelerek hem peşinatı hem de kredi ödemelerini paylaşarak daire satın alıyor. Bazı ortaklar evi kiraya verip geliri aralarında bölüşürken, bazıları ise değer artışını bekleyip satarak kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu yöntem, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı.

'KURBANA GİRER GİBİ… 5 KİŞİ BİRLEŞİP BİR EV ALINABİLİR'

2025’in ilk üç ayında gayrimenkul sektöründe 694 bin 628 konut satışı gerçekleşti. Uzmanlar, bu hareketliliğin yıl boyunca devam edeceği görüşünde.

Yurttaşlar, "Şu anda tek başına ev almak neredeyse imkânsız. 2-3 arkadaş bir araya gelirsek neden olmasın?” ve “Kurbana girer gibi... 5 kişi birleşip bir ev alınabilir” diyerek bu yönteme ilgilerini dile getirdi.

PEŞİNAT VE KREDİ TAKSİTLERI ORTAK ÖDENİYOR

Yüksek faiz oranları nedeniyle bireysel konut kredisiyle ev almak zorlaştığı için, ortak alım modeli daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ortaklar arasında peşinat ve aylık taksitlerin paylaşılması yükü hafifletiyor.

EN ÇOK BEYAZ YAKALILAR TERCİH EDİYOR

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Komite Başkanı Hakan Akdoğan, bu yöntemin yeni olmadığını ancak özellikle son bir yılda talebin ciddi oranda arttığını ifade etti. Akdoğan’a göre özellikle beyaz yakalılar, kampanyalı yeni projeler ya da ikinci el konutları bu sistemle satın almayı tercih ediyor. “Kiralardaki zam sınırının kalkması da konut yatırımını yeniden cazip hale getirdi. 15 yılda kendini amorti eden daireler var, bu evler ‘beni al’ diyor” açıklamasını yaptı.

Kazançlı gibi görünen bu sistemde en önemli unsurun noter onaylı sözleşme olduğuna dikkat çekiliyor. Anlaşmazlık durumunda yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yazılı mutabakat şart görülüyor.