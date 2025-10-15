Altını bile sollamıştı: O değerli metale talep rekor seviyede!

Bu yıl altın, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Donald Trump yönetiminin alışılmadık ekonomik politikaları nedeniyle yatırımcıların ve merkez bankalarının güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle yükseldi. Ancak sahnede gümüş var. Londra piyasasında arz sıkışıklığı gümüş fiyatlarının ekim ortası itibarıyla yüzde 70 artmasına neden oldu; altındaki artış ise yüzde 55 civarında kaldı. Forbes’e göre her iki metal de siyasi çalkantılar, enflasyon ve para birimi zayıflığı dönemlerinde yatırımcılar tarafından yoğun talep görüyor.

GÜMÜŞÜN SINAİ VE YATIRIM AMAÇLI ÖNEMİ

Altından farklı olarak gümüş, sadece nadir ve değerli değil; elektronik devreler, elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi cihazlarda kullanılan bir sanayi metalidir. Stoklar yılların en düşük seviyelerinde ve yatırımcılar hâlâ fiziksel gümüş için yarışıyor. Bu durum, birçok sektörü etkileyebilecek arz sıkıntısı riski doğuruyor.

ABD, Fransa ve Japonya gibi büyük ekonomilerdeki siyasi ve mali belirsizlikler, yatırımcıları altın ve gümüş gibi değerli metallere yönlendiriyor. Gümüş, altına kıyasla ons başına daha ucuz olmasıyla bireysel yatırımcılar için ulaşılabilir kalıyor ve fiyatı daha keskin hareket edebiliyor.

GÜMÜŞ PİYASASININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gümüşün çeşitli kullanım alanları, fiyatların sanayi talebi, faiz oranları ve enerji politikalarına bağlı olarak değişmesine neden oluyor. Küresel ekonomi hızlandığında sanayi talebi gümüş fiyatlarını artırıyor, durgunlukta ise yatırımcılar talep yaratıyor.

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği (LBMA) verilerine göre Londra kasalarında yaklaşık 790 milyon ons gümüş bulunurken, altın 284 milyon ons civarında. Ancak gümüş, ağırlık başına çok daha az değerli olduğundan piyasa değeri altına kıyasla çok daha düşük.

SON DÖNEMDE GÜMÜŞ ARZI NEDEN DARALDI?

LBMA verileri, Londra’daki gümüş stoklarının 2021 ortasından bu yana yaklaşık üçte bir azaldığını gösteriyor. Küresel talep, maden üretimini aşarken gümüş destekli ETF’ler yeni yatırımlar çekti ve fiziksel külçe talebini artırdı. ABD tarafından önerilen ithal metallere yönelik gümrük vergisi de spekülatif alımları körükledi ve stokları daha da azalttı.

Hindistan’da Diwali festivali döneminde geleneksel gümüş alımları arttı. Yükselen fiyatlar ve yüksek talep, fiziksel arz sıkışıklığını daha da derinleştirdi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE ARZ BEKLENTİSİ

Gümüşe bağımlı sektörler, malzeme sıkıntısı nedeniyle alternatif metaller kullanmayı değerlendirebilir. Küresel maden üretimi, sınırlı yeni projeler ve üretim zorlukları nedeniyle baskı altında. Meksika, Peru ve Çin gibi başlıca üreticiler çevresel ve düzenleyici engellerle karşı karşıya. Piyasadaki denge, yeni arzın ne kadar hızlı şekilde kasalara ulaşabileceğine bağlı olacak.