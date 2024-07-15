Altının gram fiyatı rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 567 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:23
Altının gram fiyatı rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Temmuz 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 562 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 2 bin 559 lira seviyesinde bulunuyor. 

Altının gram fiyatı gün içerisinde ise 2 bin 567 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 736 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 406 dolardan işlem görüyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.


altın haberleri çeyrek altın haberleri Cumhuriyet altını haberleri

İlgili Haberler

Artan talep altın üretimini arttırdı

Artan talep altın üretimini arttırdı
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
ABD verileri sonrası gram altında zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2024 altın fiyatları...

ABD verileri sonrası gram altında zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler