Altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:35

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 920 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 948 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,7 artışla 2 milyon 947 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 870 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında işlem hacmi 2 milyar 361 milyon 615 bin 583,47 lira, işlem miktarı ise 809 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 383 milyon 217 bin 514,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 2.870.000,00 2.659,45
  En Düşük 2.920.000,00 2.600,00
  En Yüksek 2.948.000,00 2.677,25
  Kapanış 2.947.000,00 2.677,25
  Ağırlıklı Ortalama 2.942.184,39 2.660,16
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.361.615.583,47  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 809,00  
  Toplam İşlem Adedi 58

Etiketler: #kmktp #altın #Altın borsası

İlgili Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi
Altın rekor tazelemeye devam ediyor: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın rekor tazelemeye devam ediyor: 23 Eylül 2024 altın fiyatları ne kadar oldu?
Kuşadası’nda büyük vurgun: 700 bin TL değerinde altınlar çalındı

Kuşadası’nda büyük vurgun: 700 bin TL değerinde altınlar çalındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler