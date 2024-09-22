Kuşadası’nda büyük vurgun: 700 bin TL değerinde altınlar çalındı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 22.09.2024 - 10:01

Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi’nde bir şahsa ait işyerinin kasasında bulunan yaklaşık 700 bin TL değerindeki çeşitli cins ve miktarlarda ziynet eşyası kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.Ş.B. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi kısa sürede çalıntı altınlar ile birlikte yakaladı. Çalıntı altınlar sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.