Altının kilogram fiyatı düştü!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 903 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 903 bin lira, en yüksek 915 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 903 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 146 milyon 499 bin 174,99 lira, işlem miktarı ise 1.268,62 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 162 milyon 674 bin 787,06 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|915.000,00
|1.918,20
|En Düşük
|903.000,00
|1.890,00
|En Yüksek
|915.900,00
|1.920,95
|Kapanış
|903.000,00
|1.920,95
|Ağırlıklı Ortalama
|904.620,00
|1.900,49
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.146.499.174,99
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.268,25
|Toplam İşlem Adedi
|40
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