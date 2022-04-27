Altını Fed vurdu: Kritik sınırın altına düştü

27 Nisan 2022 Çarşamba, 18:18

Fed ve merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığı artırdı.

Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

GRAM ALTIN

Bu gelişmelerle birlikte, güne 901 TL civarında başlayan gram altın, 897 TL seviyelerine geriledi. Dünkü kapanışta altının gramı 909 TL olmuştu.

ÇEYREK ALTIN

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, 1469 TL'den alıcı bulurken, 1486 TL'den satılmaya başladı.

YARIM ALTIN

Yarım altın 2 bin 936 TL'den alınırken, 2 bin 971 TL'den işlem görmeye başladı.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını ise 5 bin 862 TL'den alınırken, 5 bin 921 TL'den satılmaya başladı.