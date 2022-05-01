Art arda gelen zamlar ve ekonomik krizin altında ezilen işçilerin haykırışı: 'Geleceğe dair umudumuz yok'

01 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Artan yaşam maliyetleri karşısında işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne “Geçinemiyoruz” diyerek giriyor. Ekonomik kriz ve zamlar nedeniyle giderek zorlaşan koşullarda hayatta kalmaya çalışan işçiler “Aldığımız ücretler giderlerimizi karşılamıyor. Geleceğe dair umudumuz yok. Sadece karın tokluğuna çalışıyoruz” diyor.

Bir depoda işçi olan beş çocuk babası Çetin Oktay asgari ücretle ailesine bakıyor. Son zamlarla birlikte geçinmekte zorlandıklarını dile getiren Oktay, “Kırmızı et alamıyoruz çünkü gücümüz yetmiyor, en son geçen yıl Kurban Bayramı’nda tükettik” dedi. Asgari ücretin artması gerektiğini vurgulayan Oktay, “Okul masraflarında komşulardan yardım alıyoruz. Doğalgaz faturaları çok fazla. Önceki iki faturayı ödeyemedim. Hiçbirimiz geçinemiyoruz” diye konuştu.

İnşaatta çalışan Enes Karabey ise “Geçmişten bugüne inşaat işçilerinin durumları iç açıcı değil. Hayat pahalı, her şey ona katlandı. Aldığımız ücretler giderlerimizi karşılamıyor. Sürekli bir şeylerden kısmak zorunda kalıyoruz ve sağlıklı beslenemiyoruz. Geleceğe dair umudumuz yok” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE SORMUYOR’

Bir kargo firmasında çalışan Elif Küçüktongur, “İş yüküne göre aldığım ücret çok yetersiz. Özel bir harcama veya bir birikim yapmıyorum, buna karşın ay sonuna param kalmıyor” dedi. İşçi olduğu için sömürüldüğünü söyleyen Küçüktongur, “İşçiyim diye bu kadar ezilmek zorunda değilim. Nefes almadan çalışacaksın, yemek ve mola yok. Kimse bize sormuyor, ‘Siz yemek yediniz mi, aç mısınız?’ diye. Bize sadece bir işin bitip bitmediği soruluyor. Sürekli baskıya maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir inşaatta elektrik işiyle ilgilenen Hekim Aktaş asgari ücrete gelen zamların yeterli olmadığını söyledi. Aktaş “Gelen zam bir şeyi değiştirmedi. Aksine kaşıkla verdiklerini kepçeyle aldılar. Milleti daha çok yoksulluğa mahkûm ettiler. İnsanlar eskiden çalışıp üç kişilik bir nüfusa bakabilirken, şu anda bireysel geçinemiyorlar” dedi.

1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısında bulunan depo çalışanı Şener Göyük, “Bütün işçilerin 1 Mayıs’a alanlara gitmesini ve orada seslerini yükseltmelerini istiyorum. 1 Mayıs bizim bayramımız. 1 Mayıs’ta işçiler çalışmasın, alanlarda haykırsın” diye konuştu.