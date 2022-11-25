Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 49 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 42 bin lira, en yüksek 1 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 1 milyon 49 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 16 milyon 995 bin 400,24 lira, işlem miktarı ise 2.875,99 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 40 milyon 992 bin 307,24 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.058.000,00
|1.741,00
|En Düşük
|1.042.000,00
|1.739,00
|En Yüksek
|1.060.000,00
|1.761,15
|Kapanış
|1.049.700,00
|1.750,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.050.075,93
|1.752,52
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.016.995.400,24
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.875,99
|Toplam İşlem Adedi
|89
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