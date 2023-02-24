Altının kilogram fiyatı düştü

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:46

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 16:46

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 94 bin lira, en yüksek 1 milyon 132 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde -3,87 azalarak 1 milyon 94 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 95 milyon 757 bin 578,99 lira, işlem miktarı ise 6.422,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 103 milyon 859 bin 331,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: