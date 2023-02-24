Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 94 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 94 bin lira, en yüksek 1 milyon 132 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde -3,87 azalarak 1 milyon 94 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 95 milyon 757 bin 578,99 lira, işlem miktarı ise 6.422,16 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 103 milyon 859 bin 331,76 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.138.000,00
|1.839,95
|En Düşük
|1.094.000,00
|1.802,00
|En Yüksek
|1.132.500,00
|1.846,20
|Kapanış
|1.094.000,00
|1.834,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.106.691,76
|1.820,93
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|7.095.757.578,99
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|6.422,16
|Toplam İşlem Adedi
|158
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