Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 385 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:47
Altının kilogram fiyatı düştü
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 264 bin lira, en yüksek 1 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 1 milyon 385 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 152 milyon 88 bin 583,30 lira, işlem miktarı ise 2.342,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 323 milyon 113 bin 447,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.386.000,00 2.145,00
En Düşük 1.264.000,00 2.099,90
En Yüksek 1.385.000,00 2.155,00
Kapanış 1.385.000,00 2.140,00
Ağırlıklı Ortalama 1.347.943,78 2.134,22
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.152.088.583,30  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.342,23  
Toplam İşlem Adedi 82

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