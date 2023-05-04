Fed faiz kararı sonrası gram altında rekor!

Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:10

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:10

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.



Altının ons fiyatı karar sonrası uluslararası piyasalarda 2 bin 65 dolarla tüm zamanların en yükseğini gördü. Altının onsu bugün 2 bin 41 dolar civarında hareket ediyor.

İç piyasada da gram altın 1293 lirayla tüm zamanların en yükseğine çıktı. Çeyrek altın 2 bin 244, cumhuriyet altını 9 bin 231 liradan işlem görüyor.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.