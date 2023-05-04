Fed faiz kararı sonrası gram altında rekor!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına ara vereceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne rekor seviyede başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.
Altının ons fiyatı karar sonrası uluslararası piyasalarda 2 bin 65 dolarla tüm zamanların en yükseğini gördü. Altının onsu bugün 2 bin 41 dolar civarında hareket ediyor.
İç piyasada da gram altın 1293 lirayla tüm zamanların en yükseğine çıktı. Çeyrek altın 2 bin 244, cumhuriyet altını 9 bin 231 liradan işlem görüyor.
Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Avantaj Gaziantep'in!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- ‘İllet-işim’ başkanlığı!