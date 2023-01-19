Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 167 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 143 bin lira, en yüksek 1 milyon 174 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalarak 1 milyon 167 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 233 milyon 525 bin 582,27 lira, işlem miktarı ise 4.540,63 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 258 milyon 405 bin 185,43 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.172.500,00
|1.900,00
|En Düşük
|1.143.000,00
|1.890,00
|En Yüksek
|1.174.400,00
|1.950,00
|Kapanış
|1.167.000,00
|1.895,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.153.076,80
|1.908,81
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.233.525.582,27
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.540,63
|Toplam İşlem Adedi
|127
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