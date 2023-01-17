Altının kilogram fiyatı düştü

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:14

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:14

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 162 bin lira, en yüksek 1 milyon 174 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalarak 1 milyon 168 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 651 milyon 314 bin 464,13 lira, işlem miktarı ise 2.291,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 820 milyon 80 bin 678,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: