Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 176 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 151 bin lira, en yüksek 1 milyon 180 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalarak 1 milyon 176 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 210 milyon 713 bin 910,95 lira, işlem miktarı ise 4.487,14 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 228 milyon 522 bin 257,12 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Zirve Değerli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.179.000,00
|1.907,70
|En Düşük
|1.151.000,00
|1.906,00
|En Yüksek
|1.180.000,00
|1.965,00
|Kapanış
|1.176.500,00
|1.920,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.164.637,74
|1.921,81
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|5.210.713.910,95
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|4.487,14
|Toplam İşlem Adedi
|119
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