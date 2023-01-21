Eski temsilci Özmen'den 'FETÖ borsası' suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:41

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:41

Geçmişte başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefeti hedef alan bir çok "haber"e imza atan eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen, işten çıkarıldıktan sonra haklarının verilmemesi üzerine geçmişte çalıştığı gazeteyle ilgili ifşaatlarına devam ediyor.

Akit’te 'FETÖ borsası' kurulduğunu iddia Özmen, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, bir iş insanının 'FETÖ' dosyasının kapatılması karşılığında milyon liralık anlaşma yapıldığını söyledi.

"Ben FETÖ ile mücadele ederken bunlar Akit'in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da ünlü bir işadamı var. O işadamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum" diyen Özmen, "O işadamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o işadamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke, bu bayrak için FETÖ ile mücadele ediyoruz siz FETÖ’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. FETÖ’cü FETÖ’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz" ifadelerini kullandı.